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台灣今日起加入美國全球入境計畫 入境美國可快速通關

2017/11/01 18:43

〔記者莊士賢／台北報導〕今（1）日起台灣正式加入美國的全球入境計劃，加入全球入境計劃的台灣旅客入境美國時，可在特定的機場使用自動查驗機通關快速通關入境美國。日前ITF旅展現場，美國館在展館特別設置全球入境自動查驗機，民眾可親身體驗並對全球入境計劃有更多了解。（記者莊士賢攝）

今日適逢台灣加入美國免簽證計畫5週年，同時也正式加入美國的全球入境計劃，而台灣是全球第12個、東亞區第3個國家加入美國的全球入境計劃。全球入境計劃讓事先申請並通過審核的旅客抵達美國可以快速通關，加入全球入境計劃的旅客抵達美國時，可在特定的機場使用自動查驗機通關入境美國。全球入境計劃是便利旅客入境美國可快速通關，台灣旅客入境美國還是要依據目前所實施的美國免簽證計劃，出發前需事先至美國國土安全部的ESTA網站（https://esta.cbp.dhs.gov/esta）申請獲得旅遊許可才可入境美國。

加入全球入境計劃的旅客抵達美國機場時，前往全球入境自動查驗機檯，出示機器可判讀的護照或美國綠卡，將食指放在指紋掃描機上確認指紋後，即完成海關的電子通關。自動查驗機會列印一張單據，旅客毋須再排隊以傳統的方式通關，即可憑此單據直接入關提領行李然後離開機場。另外，加入全球入境計劃的旅客還可免費使用運輸安全管理局的預檢計劃〈TSA Pre✓®〉，旅客可在TSA的檢驗處快速完成安檢。

為了推廣全球入境計劃，美國旅遊推展協會規劃網路抽獎活動，在11/1-12/1期間和美國在台協會的臉書在每週三和週五同步推出全球入境計劃相關問答題，參加活動者每次上網回答問題就可累積最多十個抽獎機會，獎品包括有台北—美國機票、台北—塞班機票、渡假旅館住宿券、K金純銀名片夾、羊皮護照包、博物館門票、旅遊券等眾多獎品，得獎者將於12/5抽出並公佈在活動網站上。全球入境計劃網路抽獎活動網址：www.DiscoverAmerica.org.tw/GlobalEntry

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