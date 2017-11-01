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首頁 > 婉君推

李千娜嘴被直接掰開 他還用「這個」伸進去

2017/11/01 18:40

〔記者洪素津／台北報導〕李千娜、黃鴻升演出戲劇《逃婚100次》兩人因一夜情而奉子成婚，婚禮前一刻臨陣落跑的黃鴻升，經過一連串考驗逐漸意識到內心對李千娜的真愛，而在一場落水戲，黃鴻升充份表現出對李千娜的愛意，一手把李千娜的嘴扳開，然後就手指就伸了進去，讓讓李千娜驚恐不已。黃鴻升對李千娜用CPR，還把她的嘴巴扒開。（瀚草影視提供）

其中一場跳瀑布的戲，李千娜表示：「我有懼高症，也怕水，但是拍這齣戲後我已經沒有極限。」導演則讚賞說：「這些驚險場面現場都有安全保護措施，但演員本人還是得自己來，這是一種誠意。」溺水的李千娜被黃鴻升施展CPR同時，黃鴻升竟自己加戲，把李千娜的嘴巴扒開看看有沒有異物，手指正要伸進去時，李千娜被這突來的舉動一驚，口中的水還反嗆到，疑惑問他：「你要幹嘛啦？」，黃鴻升笑說：「不行，我是專業救生員，況且我已經省略了大喊有沒有人可以叫救護車的部分了。」搞笑反應讓李千娜哭笑不得。黃鴻升對李千娜用CPR，還把她的嘴巴扒開。（瀚草影視提供）黃鴻升搶救溺水李千娜。（瀚草影視提供）

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