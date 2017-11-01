沒在這裡打卡 別說你來過台中
2017/11/01 18:33
2樓露台區打造三片葉空中花園，將成為中台灣最新的打卡勝地。（adidas提供）〔記者林欣若／台北報導〕adidas插旗台中，全新adidas綠園道門市以佔地兩層樓超過百坪的購物空間，一次滿足所有喜愛運動潮流的消費族群，引進國外最新的概念設計與內裝，最特別的是門市的露台更設有情境拍照區，將成為中台灣最新的打卡勝地。
1樓情境拍照區以adidas顛倒籃球場為概念登場。（adidas提供）adidas引進國外最新的概念設計與內裝，一樓規劃有跑步、訓練、籃球等系列鞋款，並搭配男女訓練系列商品及運動休閒服飾，提供消費者最齊全的運動裝備；二樓則設有adidas Originals專區，除提供各式男女潮流服飾與鞋款外，更帶來與世界同步的運動時尚。
全新adidas綠園道門市一樓規劃有跑步、訓練、籃球等系列鞋款，並搭配男女訓練系列商品及運動休閒服飾，提供消費者最齊全的運動裝備。（adidas提供）為慶祝開幕，2日綠園道門市將獨家販售全台首發的ACE 16+PURECONTROL UltraBOOST鞋款，此鞋款由極具人氣的足球鞋演變而來，除搭載招牌UltraBOOST中底和Continental馬牌大底外，鞋面更採用時下最夯的襪套式設計，並以Primeknit鞋面與鞋側TPU Cage的足部穩定設計取代傳統鞋帶系統，整體鞋型更顯簡潔俐落。
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