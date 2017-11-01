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首頁 > 婉君推

星巴克這款飲料熱銷千萬杯 後天強勢回歸

2017/11/01 18:28

太妃核果風味那堤與香草牛軋糖風味那堤，將於11月3日上市，販售至12月25日。（統一星巴克提供）〔記者凃盈如／台北報導〕星巴克昨預告耶誕來臨，推出上百件耶誕新品，數量較去年多出一成，並於11月3日同步全球星巴克，推出如手繪畫布的「節慶耶誕杯」，傳遞分享的概念與節慶氣息，此外，自2002年開賣以來，銷售總量破千萬杯的「太妃核果風味那堤」，本季再度回歸，另外推出「香草牛軋糖風味那堤」同步揭開耶誕序幕。

星巴克綜合布丁，450元（統一星巴克提供）食品部分，則有青醬牛肉佛卡夏、法式牛肉三明治等鹹食，以及應景的蒙布朗栗子塔、德式烤布蕾等甜食，而今夏掀起社群卡熱潮的星巴克布丁更換上耶誕新裝，以頂級巧克力品牌VALRHONA巧克力製成，推出4款耶誕布丁設計。

耶誕襪水果軟糖，250元。（統一星巴克提供）耶誕檔期向來是星巴克的旺季，統一星巴克總經理徐光宇表示，伴隨強大的耶誕商品，以及11月底將在台北101、台中大英門市開展Reserve Bar店型，將大幅提升第四季業績成長。星巴克於11月3日起至11月9日，凡綠星、金星級會員點購大杯太妃核果風味那堤或大杯香草牛軋糖風味那堤，可免費升級為特大杯。統一星巴克11月3日起推出耶誕綜合咖啡豆、耶誕綜合掛耳咖啡、耶誕綜合VIA 12入等咖啡豆等商品。（記者凃盈如攝）星巴克於11月3日至11月30日，於華山文創園區中1C館推出全球獨家的「 Starbucks At home耶誕居家星體驗」，消費者可在空間內感受濃厚溫馨的耶誕氣息。（記者凃盈如攝）

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