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多明尼加首都多京 擁有超多「美洲第一」稱號的原因

2017/11/02 06:00

〔記者王孟倫／報導〕加勒比海的「西班牙島」為一島兩國，其中，多明尼加佔了該島3/4面積，與另一國海地緊鄰，其土地面積約台灣1.33倍大，是加勒比海的第二大國，更為我國在中美洲的重要友邦之一，國人前往多明尼加亦享有免簽證。多京是歐洲人在美洲第一個建立的首府。（記者王孟倫攝）

多明尼加可不是一個普通的加勒比海島國！因為1492年大航海家哥倫布首次航行踏上此地，並以資助他航海的西班牙來命名此島，後來，「西班牙島」就成為西班牙人在美洲最早建立的殖民地，而多明尼加的首都聖多明哥市（Santo Domingo）、又稱「多京」，則是當時「西班牙島」的首府，哥倫布亦曾擔任「西班牙島」總督。遊玩多京舊城區，可搭乘觀光馬車。（記者王孟倫攝）

換言之，多明尼加是西班牙人前進美洲新世界的「起點」，以該島做為跳板，而陸續征服加勒比海各島及美洲大陸，因此，多京有一連串的「美洲第一」名稱，例如：歐洲人在美洲第一個建立的首府、 第一個天主教堂、第一所大學等。

曾歷經西班牙人300多年殖民統治，多京遺留許多文化歷史古蹟建築，其舊城區又稱為「殖民城」（Colonial City），更被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，是由16條街道交錯而成，建築物色彩繽紛絢麗，充滿濃厚殖民風情，讓人流連忘返。「美洲大教堂」是美洲第一個天主教堂。（記者王孟倫攝）「美洲大教堂」曾經安放哥倫布的大體。（記者王孟倫攝）

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