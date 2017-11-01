旅遊香港 就是要來這打卡！

〔記者莊士賢／台北報導〕出國旅遊打卡、拍照是許多遊人的Must Do，香港旅遊發展局推薦10大香港IG打卡點，旅遊香港不妨到這些熱門點拍照和打卡！

彩虹邨色彩繽紛的外牆是拍照、打卡最佳背景。（攝影師心星提供）香港旅遊發展局推薦的10大香港IG打卡點有：彩虹邨（港鐵站彩虹站）、鰂魚涌海山樓（港鐵太古站）、愛民邨（港鐵站何文田站）、中上環壁畫、西環泳棚、石澳、太平山盧吉道觀景台、西營盤站浮雕壁畫、元朗綠色隧道、飛鵝山。

中上環壁畫精采吸睛，讓人不由自主停下腳步以壁畫為背景拍照留念。（香港旅遊發展局提供）各個熱門打卡點有其特色，如彩虹邨色彩繽紛的外牆是拍照、卡打最佳背景，另外，Sony世界攝影獎的National Awards 2016攝影比賽中，香港區冠軍得主Ho Ka Wing的得獎作品即是取材自彩虹邨。常被暱稱為怪獸大廈的鰂魚涌海山樓是電影《變形金剛4》的拍攝地點，大廈由5棟大樓共同組成，由下往上望向天空成一長方形框框，景觀獨特吸引大家打卡拍照。

常被暱稱為怪獸大廈的鰂魚涌海山樓是電影《變形金剛4》的拍攝地點。（攝影師心星提供）10大香港IG打卡點中，中上環壁畫是許多旅人熟悉的景點，漫遊中上環一帶常是不經意就邂逅這些創意壁畫，並且不由自主停下腳步以壁畫為背景拍照留念。西營盤站車站內的浮雕壁畫一樣是不遑多讓，壁畫內容呈現往昔西營盤的街景風情，精采的浮雕壁畫也為車站注入濃厚藝術氣息。

飛鵝山是九龍最高的山峰可鳥瞰香港景致，是最佳打卡、拍照地點。（攝影師心星提供）喜愛自然景致，不妨走訪西環泳棚、飛鵝山，隱身在摩星嶺的泳棚，蔚藍大海及海景美不勝收，在這裡觀海或欣賞日落也是一級棒。可遠觀整個九龍半島的飛鵝山，是九龍最高的山峰，在這可鳥瞰香港景致，也是最佳打卡、拍照地點。

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