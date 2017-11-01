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首頁 > 婉君推

曬宋慧喬與前男友合照挨轟 大S怒駁「我沒IG」

2017/11/01 17:43

有人藉大S（左）的名義PO出過去她與宋慧喬的合照。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員宋仲基與宋慧喬昨日大婚，許多明星都受邀出席，中國女星章子怡還搶先曝光婚禮照片，而有報導指出大S也在IG貼出過去與宋慧喬的合照，但被發現其中還有宋慧喬前男友李炳憲，遭到網友痛批，今日大S也在微博喊冤表示自己根本沒IG。

該照片原圖有宋慧喬（左二）前男友李炳憲（右二）。（翻攝自IG）宋仲基與宋慧喬在演藝圈人緣極佳，許多好友都獻上祝福，有報導指出大S在IG曬出過去與宋慧喬的合照，表示「你們都開心嗎，我愛她」，但照片中還有一名男子是宋慧喬的前男友李炳憲，之後這張照片被刪除，並重新上傳一張將男方臉打上圖案的照片，不過仍被網友痛批「非常失禮」、「宋慧喬看到會怎麼想」，今日大S在微博發文，澄清自己根本沒有IG，不開心的說「要報導的人該事先查證吧」，粉絲也認為她是躺著也中槍，其實這個IG帳號擁有24萬粉絲，並時常PO出大S的生活照，因此有很多人都誤認為這是大S親自經營的IG。大S澄清自己並沒有IG。（翻攝自大S微博）

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