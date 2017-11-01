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薄酒萊11/16開瓶 史上最佳品質的年份

2017/11/01 17:18

2017年薄酒萊將在11/16開瓶。（記者林欣若攝）〔記者林欣若／台北報導〕每年11月的第三個星期四是薄酒萊（Beaujolais）的開瓶日，今年落在11/16，今年各大重要產區皆受到如春季霜害、炎熱乾燥的夏季等極端氣候影響，整體收成量預估比近五年來的平均還要低了將近兩成，是1945年來最低的產量，但由於今年夏天乾燥炎熱，果實的品質卻是超乎預期的好，薄酒萊地區官方收成報告以「極為美妙的品質」來形容今年的收成。

今年葡萄產量雖少，但品質極佳，薄酒萊備受期待。（記者林欣若攝）法國農業署Delphine Engel表示，今年官方公告的採收季由8月28日開始，但有些酒莊在三天前就展開了收成，根據他們的說法，這些地塊的葡萄已經達到相當值得採收的風味平衡，而由於今年的葡萄果粒較小，香氣物質、色素與單寧的比例便會大幅的提升，2017年的收成相當精彩可期。

今年薄酒萊的官方海報十分童趣。（記者林欣若攝）橡木桶今年引進薄酒萊之王「Georges Duboeuf喬治杜柏夫」、「Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶」、「Leroy樂花園」三大品牌的薄酒萊，喬治杜柏夫除了是薄酒萊地區最老牌的酒莊，更是將新酒文化推廣到全世界的核心人物；超過250年歷史的伯爵藍帶以最高規格的釀酒技術與平均50年以上的老藤釀造，新酒的口感層次相當豐富多元；樂花園只釀造最優秀的年份，品質當然不在話下。

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