柯以柔夫偷腥鬼扯 六大金句讓網友驚呆

柯以柔（右）與郭宗坤傳婚變。（資料照，公視提供）〔記者洪素津／台北報導〕豪乳「水果妹」柯以柔嫁給富二代廚師郭宗坤，誕下3位兒女，昨被媒體踢爆6年婚姻情變，老公郭宗坤和女員工Moe關係匪淺，一同出國還同住一間房間，柯以柔聽到風聲本不願相信，但有相片佐證下，柯以柔氣到立刻回台對質腥夫和小三，不過郭宗坤對媒體否認偷吃，表示是因夫妻倆理念不合，暫時分居。

郭宗坤分居柯以柔，被拍到出入小三家過夜，不過郭宗坤對媒體種種反駁說法皆不合常理，眾網友也不埋單，認為郭宗坤根本在鬼扯，甚至說出：「柯以柔根本沒有照顧過我，我衣服都自己洗。」證實婚姻不和，網友覺得這樣的說法很可笑，直回「很多人的衣服都自己洗呀」。

網友對郭宗坤接受媒體的回應，整理出六大鬼扯神句，「如果真的有什麼 那直接就是在台灣就開房間了啦」、「（女員工M）會有多難過，（M）她媽媽會有多難過」、「樓頂躺著睡覺也可以，有時候在樓梯上趴著」、「她根本沒有照顧過我，我衣服都自己洗」、「我不可能上去人家家裡面，最多就是搬...搬東西」、「害到的是我的店、我的人、我的所有一切事情」。

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