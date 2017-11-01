紀大偉等清華大學給一個道歉

學者、作家紀大偉。（資料照，記者胡舜翔攝）〔自由副刊〕今年初出版《同志文學史：台灣的發明》的學者、作家紀大偉，原訂11月9日前往清華大人社院主講「從文學史看同志承受的暴力」，未料，該校主辦單位發信給將參加講座的老師：

「各位性別學程的老師們好，

接下來就是這學期的第二場演講啦！下週四（11/09）晚上7點於人社院C304舉行，由紀大偉老師主講「從文學史看同志承受的暴力」。

演講前，若出席的老師們有空，也可以抽空先看紀大偉老師近期的著作「同志文學史」前兩章：＜導論＞與＜白先勇＞。我會再把文本掃描後寄給老師們。」

紀大偉質疑：「請問清華大學的老師們沒有錢買正版書嗎？」他認為：「清華大學絕對不是只針對我省錢。他們的一系列演講恐怕都是用同樣SOP（掃描給大家看）來省錢。搞不好就是慣例。買書的錢都出不起，要怎麼樣辦頂尖大學？」

因此，他已決定拒絕出席清華大學演講現場，並「等待清華大學道歉」。 紀大偉原訂前往清華大學主講「從文學史看同志承受的暴力」。（翻攝自紀大偉臉書） 紀大偉於臉書表示：希望清華大學針對掃描講者著作一事公開道歉。（翻攝紀大偉臉書）

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