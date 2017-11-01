安那羞吐理想型 動力火車表弟中槍「被嫌老」
2017/11/01 16:19
〔記者王心妤／台北報導〕最強怪物新人安那推出新歌《你為什麼不敢》，在MV中穿上制服，和學姊們一起飆戲，想表現出少女想愛又不敢告白的害羞。安娜自爆，爸爸有規定要上大學才能談戀愛，而且希望另一半年紀要大一些，沒想到來探班的Boxing意外中槍，被嫌棄太老了！笑翻工作人員。安那新歌演出少女的羞澀。（環球提供）
鏡頭中看似活潑的安那，其實私底是一枚乖學生，放學後除了練舞就是回家，幾乎沒有別的選項。這次拍攝保齡球館的劇情，安那一開始頻頻洗溝，受封「洗溝王」，洗了快3小時後，忍不住向工作人員求救。沒想到後來竟意外超有天分，還直接丟出全倒，驚呆所有人。安那新歌演出少女的羞澀。（環球提供）
正值青春年華的17歲的安那，不斷被爸爸告誡女生不要主動，更希望她大學畢業才能談戀愛。安那開玩笑的說：「所以偷偷談戀愛，不能跟爸爸講。」安那也分享理想中男友條件：一定要比我高、很會照顧我、年紀要比我大！當工作人員指了指站在遠處來探班的師兄Boxing，讓安那忍不住笑場說：「好像有點太大了耶！」安那新歌演出少女的羞澀。（環球提供）
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