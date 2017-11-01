高中生因她決心復學 女星聽聞淚崩哭不停

〔記者翁子涵／台北報導〕丁噹將在4、5日一連兩天在高雄舉辦「想戀一個愛」演唱會，日前她趁空檔到香港紅磡看林憶蓮演唱會，興奮說：「很喜歡林憶蓮的歌，以前在駐唱時很常唱，她是我唱情歌很重要的啟發，在唱歌的表達上給我很多靈感和感觸。」結束後2人在後台相見歡，林憶蓮暖心為她的高雄演唱會打氣，也期待未來有機會能合作。 丁噹本周末將在高雄開唱。（相信音樂提供）

丁噹感嘆林憶蓮的歌帶給她很多啟發，事實上，丁噹自己的歌也影響不少人，日前她在臉書收到一位高中生寫來的作文，其中一段提到：「謝謝丁噹出現在我的人生，有了她的歌聲和故事，讓我走過低潮，慢慢走向全新的人生，為自己的未來前進。」原來該名高中生休學7年，不僅單親又家境清寒，一度失去人生方向，自曝看了丁噹演唱會才有勇氣復學。 丁噹日前飛香港一睹偶像林憶蓮的風采。（相信音樂提供）

丁噹看完後也心疼的淚崩，自己只是愛唱歌，從沒想過有天能靠歌聲療癒人心，本周末她也將邀請該名高中生到高雄演唱會舞台上，分享人生故事。唱片公司也宣布將釋出公關票，於拓元售票系統開賣。

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