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健康帶便當 譚敦慈教你3撇步

2017/11/01 16:25

〔家庭親子版／文／譚敦慈〕很多家長想到必須早起準備便當，就頭痛。但準備便當其實沒那麼難，只要掌握3步驟，忙碌的你，也能為孩子準備健康的一餐！只要掌握3步驟，忙碌的你，也能為孩子準備健康的一餐。（圖片提供／三采文化）

〈第1步〉選對便當菜食材

● 白色或根莖類蔬菜

深綠色蔬菜不耐蒸，且多屬於高硝酸鹽的蔬菜，不適合帶便當，建議可準備高麗菜、茭白筍、白花椰菜等白色或根莖類蔬菜。

● 冰箱常備冷凍毛豆

冷凍毛豆直接裝便當，或剝好毛豆炒玉米等，可加強纖維質攝取，而且方便、顏色也好看，是忙碌時的好幫手。

〈第2步〉煮對了，簡單又營養！

● 安心滷物耐蒸不變味

滷肉是便當的基本菜色，還可以提前做好，節省做便當的時間。

1.蛋白質滷煮超過兩小時就會產生氧化膽固醇，我的一鍋滷會放豬肉、牛腱、雞腿、雞蛋、豆干，但滷不超過1小時，以免變質。

2.依食用份量分裝，要吃時再加入新鮮的蔥、薑、蒜，用電鍋蒸，增加風味、有抗氧化效果也減少氧化膽固醇。

〈第3步〉吃晚餐前先分裝便當

不要等大家夾過、吃剩的菜再裝便當，最好一煮熟就趁熱先分裝，加蓋隔絕空氣接觸，減少細菌，放涼後再進冰箱冷藏。

煮好的菜不必等隔夜，室溫下2小時就開始孳生細菌，所以最好吃多少煮多少，以零剩菜為目標。

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