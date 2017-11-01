黃仲崑開腦蓄鬍重生 自嘆「睪固酮」已起不了作用

〔記者洪素津／台北報導〕黃仲崑開腦手術後蓄鬍亮麗露面，黃仲崑日前因「手抖」診斷出「原發性震顫」，當機立斷進行5小時的開腦手術，休養一個多月後露面錄製中視《冰冰Show》高歌，兒子黃遠也當嘉賓到場支持，黃仲崑今看起來神清氣爽，表示手術後復原良好，透露一開始其實有一點lag，頭腦會突然當機，但黃仲崑還是強調身體機能良好，正和老婆力拚一女，期望在明年60歲前得到好消息。 黃仲崑開腦蓄鬍露面。（中視提供）

黃仲崑坦言真的很想要生第二胎，且還要是個女孩，他更現場稱讚起眾女記者們，你們女孩都是寶呀！問到身體狀況還負荷得了嗎？黃仲崑笑說「我身體各方面都沒問題，我也一直在努力，只是老婆一直沒有懷孕徵兆，但我會繼續努力的」。 黃仲崑節目高歌證明頭腦良好。（中視提供）

日前兒子拒加黃仲崑臉書，黃仲崑也就欣然接受，笑說「黃遠要幹嘛我都知道啦！我也是男人，他做過的事我也做過啊，我也不想知道黃遠性生活」，此外黃仲崑自曝他年輕時候和李亞明一起上酒店「把該做的事都做過了」，只是當時科技不發達，沒被拍，但現在步入60，自嘲自己有點像更年期心如止水，妙喻自己的「睪固酮」已起不了大作用，但還是強調「該用的時候還是可以用，身體健康無虞」。

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