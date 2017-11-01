限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

黃仲崑開腦蓄鬍重生 自嘆「睪固酮」已起不了作用

2017/11/01 16:09

〔記者洪素津／台北報導〕黃仲崑開腦手術後蓄鬍亮麗露面，黃仲崑日前因「手抖」診斷出「原發性震顫」，當機立斷進行5小時的開腦手術，休養一個多月後露面錄製中視《冰冰Show》高歌，兒子黃遠也當嘉賓到場支持，黃仲崑今看起來神清氣爽，表示手術後復原良好，透露一開始其實有一點lag，頭腦會突然當機，但黃仲崑還是強調身體機能良好，正和老婆力拚一女，期望在明年60歲前得到好消息。黃仲崑開腦蓄鬍露面。（中視提供）

黃仲崑坦言真的很想要生第二胎，且還要是個女孩，他更現場稱讚起眾女記者們，你們女孩都是寶呀！問到身體狀況還負荷得了嗎？黃仲崑笑說「我身體各方面都沒問題，我也一直在努力，只是老婆一直沒有懷孕徵兆，但我會繼續努力的」。黃仲崑節目高歌證明頭腦良好。（中視提供）

日前兒子拒加黃仲崑臉書，黃仲崑也就欣然接受，笑說「黃遠要幹嘛我都知道啦！我也是男人，他做過的事我也做過啊，我也不想知道黃遠性生活」，此外黃仲崑自曝他年輕時候和李亞明一起上酒店「把該做的事都做過了」，只是當時科技不發達，沒被拍，但現在步入60，自嘲自己有點像更年期心如止水，妙喻自己的「睪固酮」已起不了大作用，但還是強調「該用的時候還是可以用，身體健康無虞」。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
柯以柔老公真實身分曝光 竟是豪門富二代 柯以柔老公真實身分曝光 竟是豪門富二代
2017/11/01 14:14
柯以柔老公否認偷吃 一句話大方護女員工 柯以柔老公否認偷吃 一句話大方護女員工
2017/11/01 07:51
老公曾認「偷吃」 柯以柔婚變有徵兆 老公曾認「偷吃」 柯以柔婚變有徵兆
2017/11/01 11:17
薇薇安同性伴侶提告爭遺產 生前財產大曝光 薇薇安同性伴侶提告爭遺產 生前財產大曝光
2017/11/01 07:41
柯以柔交往半年就閃嫁 捧G奶主動求歡竟被拒 柯以柔交往半年就閃嫁 捧G奶主動求歡竟被拒
2017/11/01 14:55
宋慧喬丟捧花NG三次 宋仲基笑歪了！ 宋慧喬丟捧花NG三次 宋仲基笑歪了！
2017/11/01 10:11
柯以柔婚變崩潰 女星抱不平「禿頭的人還可以有小三」 柯以柔婚變崩潰 女星抱不平「禿頭的人還可以有小三」
2017/11/01 13:14
薇薇安同性伴侶爭討遺產 要求968萬大解密 薇薇安同性伴侶爭討遺產 要求968萬大解密
2017/11/01 08:26
郭宗坤把柯以柔和小三 全靠這一招 郭宗坤把柯以柔和小三 全靠這一招
2017/11/01 12:19
鬼鬼被爆大頭症 機上噪音擾乘客遭投訴 鬼鬼被爆大頭症 機上噪音擾乘客遭投訴
2017/11/01 07:53
柯以柔酸阿基師猴急奔摩鐵 老公被抓姦理由更扯 柯以柔酸阿基師猴急奔摩鐵 老公被抓姦理由更扯
2017/11/01 14:11
柯以柔夫偷腥鬼扯 六大金句讓網友驚呆 柯以柔夫偷腥鬼扯 六大金句讓網友驚呆
2017/11/01 16:41
2歲女兒穿性感吊帶襪扮「內衣天使」 關穎慘遭砲轟 2歲女兒穿性感吊帶襪扮「內衣天使」 關穎慘遭砲轟
2017/11/01 12:36
薇薇安生前3段緋聞 傳金融主管男友高富帥 薇薇安生前3段緋聞 傳金融主管男友高富帥
2017/11/01 09:36
爛的趕快攆走！三立女主播呼呼柯以柔 爛的趕快攆走！三立女主播呼呼柯以柔
2017/11/01 12:44
謝金晶思父崩哭 奔豬哥亮墓園做這事 謝金晶思父崩哭 奔豬哥亮墓園做這事
2017/11/01 12:34
周興哲和楊祐寧變「表兄弟」？經紀人說... 周興哲和楊祐寧變「表兄弟」？經紀人說...
2017/11/01 11:47
花語是「一定要幸福」 宋慧喬新娘捧花天價超稀有 花語是「一定要幸福」 宋慧喬新娘捧花天價超稀有
2017/11/01 11:23
金馬準新人被爆霸凌演員 目擊者聲稱「真的很兇！」 金馬準新人被爆霸凌演員 目擊者聲稱「真的很兇！」
2017/11/01 07:49
郭宗坤扯睡小三家頂樓 陳美鳳心疼柯以柔印鈔還被嫌 郭宗坤扯睡小三家頂樓 陳美鳳心疼柯以柔印鈔還被嫌
2017/11/01 15:36
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.