限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

大潤發4萬種商品最貴的是...

2017/11/01 16:06

〔記者林欣若／台北報導〕從生鮮、洗衣精到衛生紙都標榜評價的大潤發，也販售高價產品，根據大潤發內部商品資料庫統計，若以售價作排行，目前是以一台售價將近77萬元的「SONY 77吋OLED電視」居冠，而高價品TOP 10之中，重型機車就佔了5名，其次是大尺寸4K電視有4名，按摩椅也榜上有名。

大潤發透露，賣場6位數的高價單品，「快閃刷手」們照樣埋單。（大潤發提供）若從10萬元以上的商品名單中來看，卻是以「按摩椅」的買氣最夯，光是一台要價22萬8000元的「輝葉智慧尊榮椅」，今年以來平均1個月都能賣出1到2台，買氣穩定且暢旺，顯示高單價商品，在主打經濟實惠的賣場通路，仍有強勁買氣，更因此培養出一批隱藏的「快閃刷手」。

賣場高單價商品多集中在電視電器、機車、按摩椅等商品，少數單品的資訊以DM形式呈現。（大潤發提供）為了讓消費者對於平價更有感，大潤發即日起至12月5日推出「科技家電大賞」，從兩萬有找的電競級「三星27吋量子點曲面顯示器」、一萬元有找的「歌林雙門冰箱」，甚至「家庭煮夫、煮婦」最愛的「日本虎牌6人份電子鍋」也打出77折，星戰迷為之瘋狂的「星際大戰遙控機器人R2D2」也隆重上架，超過150款3C廚房家電聯合促銷，購買飛利浦小家電滿千元，還可抽「雙人同行荷蘭機票」，大潤發希望同時搶攻過年前的家電更換潮，還有企業尾牙的採購商機。大潤發全館最便宜的商品，則是「正常售價僅1元」的白包袋。（大潤發提供）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
柯以柔老公真實身分曝光 竟是豪門富二代 柯以柔老公真實身分曝光 竟是豪門富二代
2017/11/01 14:14
柯以柔老公否認偷吃 一句話大方護女員工 柯以柔老公否認偷吃 一句話大方護女員工
2017/11/01 07:51
老公曾認「偷吃」 柯以柔婚變有徵兆 老公曾認「偷吃」 柯以柔婚變有徵兆
2017/11/01 11:17
薇薇安同性伴侶提告爭遺產 生前財產大曝光 薇薇安同性伴侶提告爭遺產 生前財產大曝光
2017/11/01 07:41
柯以柔交往半年就閃嫁 捧G奶主動求歡竟被拒 柯以柔交往半年就閃嫁 捧G奶主動求歡竟被拒
2017/11/01 14:55
宋慧喬丟捧花NG三次 宋仲基笑歪了！ 宋慧喬丟捧花NG三次 宋仲基笑歪了！
2017/11/01 10:11
柯以柔婚變崩潰 女星抱不平「禿頭的人還可以有小三」 柯以柔婚變崩潰 女星抱不平「禿頭的人還可以有小三」
2017/11/01 13:14
薇薇安同性伴侶爭討遺產 要求968萬大解密 薇薇安同性伴侶爭討遺產 要求968萬大解密
2017/11/01 08:26
郭宗坤把柯以柔和小三 全靠這一招 郭宗坤把柯以柔和小三 全靠這一招
2017/11/01 12:19
鬼鬼被爆大頭症 機上噪音擾乘客遭投訴 鬼鬼被爆大頭症 機上噪音擾乘客遭投訴
2017/11/01 07:53
柯以柔酸阿基師猴急奔摩鐵 老公被抓姦理由更扯 柯以柔酸阿基師猴急奔摩鐵 老公被抓姦理由更扯
2017/11/01 14:11
柯以柔夫偷腥鬼扯 六大金句讓網友驚呆 柯以柔夫偷腥鬼扯 六大金句讓網友驚呆
2017/11/01 16:41
2歲女兒穿性感吊帶襪扮「內衣天使」 關穎慘遭砲轟 2歲女兒穿性感吊帶襪扮「內衣天使」 關穎慘遭砲轟
2017/11/01 12:36
薇薇安生前3段緋聞 傳金融主管男友高富帥 薇薇安生前3段緋聞 傳金融主管男友高富帥
2017/11/01 09:36
爛的趕快攆走！三立女主播呼呼柯以柔 爛的趕快攆走！三立女主播呼呼柯以柔
2017/11/01 12:44
謝金晶思父崩哭 奔豬哥亮墓園做這事 謝金晶思父崩哭 奔豬哥亮墓園做這事
2017/11/01 12:34
周興哲和楊祐寧變「表兄弟」？經紀人說... 周興哲和楊祐寧變「表兄弟」？經紀人說...
2017/11/01 11:47
花語是「一定要幸福」 宋慧喬新娘捧花天價超稀有 花語是「一定要幸福」 宋慧喬新娘捧花天價超稀有
2017/11/01 11:23
金馬準新人被爆霸凌演員 目擊者聲稱「真的很兇！」 金馬準新人被爆霸凌演員 目擊者聲稱「真的很兇！」
2017/11/01 07:49
郭宗坤扯睡小三家頂樓 陳美鳳心疼柯以柔印鈔還被嫌 郭宗坤扯睡小三家頂樓 陳美鳳心疼柯以柔印鈔還被嫌
2017/11/01 15:36
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.