大潤發4萬種商品最貴的是...

〔記者林欣若／台北報導〕從生鮮、洗衣精到衛生紙都標榜評價的大潤發，也販售高價產品，根據大潤發內部商品資料庫統計，若以售價作排行，目前是以一台售價將近77萬元的「SONY 77吋OLED電視」居冠，而高價品TOP 10之中，重型機車就佔了5名，其次是大尺寸4K電視有4名，按摩椅也榜上有名。

大潤發透露，賣場6位數的高價單品，「快閃刷手」們照樣埋單。（大潤發提供）若從10萬元以上的商品名單中來看，卻是以「按摩椅」的買氣最夯，光是一台要價22萬8000元的「輝葉智慧尊榮椅」，今年以來平均1個月都能賣出1到2台，買氣穩定且暢旺，顯示高單價商品，在主打經濟實惠的賣場通路，仍有強勁買氣，更因此培養出一批隱藏的「快閃刷手」。

賣場高單價商品多集中在電視電器、機車、按摩椅等商品，少數單品的資訊以DM形式呈現。（大潤發提供）為了讓消費者對於平價更有感，大潤發即日起至12月5日推出「科技家電大賞」，從兩萬有找的電競級「三星27吋量子點曲面顯示器」、一萬元有找的「歌林雙門冰箱」，甚至「家庭煮夫、煮婦」最愛的「日本虎牌6人份電子鍋」也打出77折，星戰迷為之瘋狂的「星際大戰遙控機器人R2D2」也隆重上架，超過150款3C廚房家電聯合促銷，購買飛利浦小家電滿千元，還可抽「雙人同行荷蘭機票」，大潤發希望同時搶攻過年前的家電更換潮，還有企業尾牙的採購商機。 大潤發全館最便宜的商品，則是「正常售價僅1元」的白包袋。（大潤發提供）

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