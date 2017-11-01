八點檔女星挑戰頹廢魚干女 俗到被路人飆罵擋路
2017/11/01 15:54
蘇晏霈「魚干女」裝扮超邋遢，路人認不出，頻頻瞪她還對她飆罵。（民視提供）〔記者羅子欣／台北報導〕蘇晏霈連續6年馬不停蹄工作，上一檔《春花望露》殺青後就排假回高雄陪家人、出國度假，暫做休息，沒想到因為接到《幸福來了》「魚干女」的新角色，讓她立刻決定回歸八點檔，坦言心情彷彿三溫暖，本來還覺得玩不夠，但角色設定有趣又有挑戰性，讓她決定加入劇組，不過，她開拍第一天就遇到難題，因裝扮太邋遢，路人沒認出她，還對她大吼：「不要擋路！」讓她哭笑不得。
蘇晏霈因「魚干女」新角色決定加入《幸福來了》劇組。（民視提供）蘇晏霈進組第一場戲就頂著怪異頹廢的裝扮亮相，在片場等戲時，路人沒認出她來，以為她是來鬧的，頻頻白眼她，甚至吼：「不要擋路！」她雖然嚇出一身冷汗，還是乖乖讓路人通過，不過她也樂觀安慰自己，自己的打扮確實讓人難以想像是演員。
蘇晏霈也很怕粉絲看了《幸福來了》入戲太深，會讓她形象破滅，她強調演鄰家女孩太久了，一開始有點害怕挑戰這麼突破的角色，但讀完劇本後，決定要把六年來拍戲的每一個角色設定都拋開，希望粉絲能夠看到她不一樣的一面，也透露其實私底下也會帶著粗框眼鏡、素顏就出門。蘇晏霈希望粉絲能買單她的新角色。（民視提供）
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