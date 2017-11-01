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首頁 > 婉君推

穿寬鬆裙裝亮相晚宴 宋慧喬凸肚現形飄孕味

2017/11/01 16:21

宋慧喬（右）、宋仲基（左）昨浪漫完婚。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「喬妹」宋慧喬昨與宋仲基浪漫步紅毯，婚禮結束後，在酒店內舉行晚宴，她身穿白色洋裝與賓客合照，寬鬆的剪裁設計巧妙遮肚，遭外界揣測是否已懷孕？

宋慧喬（右）身穿Dior百萬婚紗閃嫁宋仲基（左）。（翻攝自微博）宋慧喬9月與宋仲基赴巴黎度假，當時被網友捕捉到，身穿寬鬆大衣，側面驚見小腹微凸，引發懷孕傳聞，宋慧喬經紀公司發現後，罕見傳訊請PO照的粉絲刪照，突如其來的舉動，也讓懷孕傳聞甚囂塵上。宋慧喬（右）9月與宋仲基（中）赴巴黎度假，被網友捕捉到小腹微凸的畫面，引發懷孕傳聞。（翻攝自Instagram）

晚宴結束後，宋慧喬（左）開心與親友揮手道別。（擷取自秒拍）宋慧喬昨晚身穿白色素雅洋裝亮相晚宴，與眾賓客玩得十分盡興，結束派對後，她與老公宋仲基在門口親友們揮手道別，今有賓客在網路上公開與宋慧喬的合照，眼尖網友發現，宋慧喬的衣著寬鬆，且腹部微凸，腰部也比先前還粗，整個人散發出濃濃孕味，但也有人認為，她腳上還穿高根鞋，以此推斷應尚未有懷孕。宋慧喬（左）與賓客合照，寬鬆洋裝加上微凸腹部，被指懷孕。（翻攝自Instagram）

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