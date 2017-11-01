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凱特王妃經典花洋裝明天開賣 購買規則在這！

2017/11/01 15:47

凱特王妃穿Erdem禮服。（翻攝自popbee）〔記者林欣若／台北報導〕H&M與ERDEM的重量級聯名即將在明天（11/2）開賣，ERDEM因為受到英國凱特王妃青睞、屢次穿著他設計的洋裝公開亮相而受到矚目，已成為王妃御用品牌。

凱特王妃穿Erdem洋裝。（翻攝自ifanr）為了公平起見，H&M也訂出購買規則，聯名系列產品將於2日早上於台北微風松高店發售，上午8時05分至8時40分為Facebook粉絲頁得獎者專屬選購時段，往後時段則適用於輪候隊伍中的顧客，聯名系列亦會於當天下午5時開始在網路商店正式發售。

H&M與ERDEM的聯名系列備受矚目。（H&M提供）了讓每位顧客都有機會買到ERDEM x H&M系列，每人每款只限網購一件，此限制適用於本系列所有產品，包括配件、鞋及袋。至於排隊購買，輪候隊伍中的顧客每人會獲發1條顏色手環，手環將會由先到先得的形式派發，手環顏色共14款，25人一組，每組獲發不同顏色手帶。手環的顏色將決定消費者進入「設計師系列專區」的時段，每組的購物時間有 15 分鐘，組與組之間相隔5分鐘，手環只適用於購買ERDEM x H&M系列。H&M與ERDEM的聯名系列，以ERDEM著名的印花為主題。（H&M提供）

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