郭宗坤扯睡小三家頂樓 陳美鳳心疼柯以柔印鈔還被嫌

〔記者翁子涵／台北報導〕「水果妹」柯以柔2011年帶球嫁日本料理廚師郭宗坤，昨被爆婚姻危在旦夕，不僅因新房配置問題已分居3個月，郭更被拍到滑進餐廳員工「Moe」家過夜，甚至一同出國，讓見到照片的柯以柔泣不成聲，也引發外界熱議，資深藝人陳美鳳疑似對此事也有感而發，寫道：「錯，就錯了，不要找任何藉口。」

柯以柔（右）和郭宗坤的婚姻岌岌可危。（翻攝自臉書）據本報指出，郭宗坤在這段婚姻中，一直有女強男弱的自卑感，對此，陳美鳳也悠悠在臉書暗喻，「身為一個女人，太強~男人說很有壓力；柔弱~男人說覺得很累。男女之間在相處時就該明白兩人之間的差異與觀念是否可以調整、互補，才會決定進入婚姻組成家庭，之後因為種種因素有了嫌隙，甚至做了傷害對方的事，再來抱怨解釋如何如何…真的靜心來看，變的是對方還是自己呢？」

事發後，郭被問及過夜女員工家時，力撇「我睡頂樓跟樓梯間」，陳美鳳則暗諷：「錯，就錯了，不要找任何藉口，女人可以柔軟，也可以在逆境中剛強，這是天生的母性與韌性。」最後也勸女人要當自強，「同樣身為女人，心疼女人！」 陳美鳳嘆女人要當自強。（翻攝自臉書）

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