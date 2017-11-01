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首頁 > 婉君推

消費雙宋暗捧老公？章子怡置入手法惹火網友

2017/11/01 14:58

〔記者翁子涵／台北報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬昨在首爾新羅飯店盛大舉行婚禮，由於這場世紀婚禮不給拍，「碎樂APP」卻在微博直播婚禮全程惹議，事後被起底是汪峰的公司，而老婆章子怡昨則在婚禮上牽「雙宋」尬舞，搶盡風頭，章子怡今早又再次曬出婚禮感想，還順道幫老公打歌，惹得網友更加火大，紛紛留言嗆「蹭熱度？」、「沒完沒了的拿喬妹炒作」。

章子怡昨曬出和「雙宋」合照。（翻攝自章子怡微博）昨宋仲基、宋慧喬大婚，受邀出席的中國女星章子怡可說是搶盡媒體風采，老公汪峰似乎也沒閒著，直播婚禮的「碎樂APP」被網友發現法定代理人正是汪峰，讓網友氣pupu。章子怡今又細細描繪婚禮心得，寫道：「我滿眼都是宋先生對她的好，天冷他一直在暖喬妹的手，風大他不時幫她規整頭髮，宣讀誓言他幾回哽咽，他小幾歲但愛得深沉...喬妹嫁給了愛情...簡簡單單的一切，卻暖了我的心。」

不過章子怡最後寫道：「《簡單的歌》我會給她聽，愛情面前其實我們都很簡單。」該首歌正是老公汪峰的新歌，惹中國網友看不下去，怒批「宣傳歌曲就宣傳歌曲，能不提喬妹嗎」、「藉著話題給老公打歌？」、「為汪峰上熱搜助力？」不過也有網友認為章子怡只是有感而發，別無它意。

章子怡邊寫婚禮感想，邊置入老公新歌。（翻攝自章子怡微博）

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