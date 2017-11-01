（影音）「神駒妙算-沈玉琳篇」獲YouTube第三季最成功廣告影片

知名製作人/藝人沈玉琳首度與TOYOTA合作拍攝網路影片，透過趣味穿越劇輕鬆演繹TOYOTA安全防護配備。（和泰汽車提供）〔記者方維鐸／台北報導〕2017 年第三季YouTube最成功廣告影片排行榜於日前公佈，TOYOTA靠著安全系列影片「神駒妙算-荒謬大師沈玉琳篇」再度奪得殊榮。TOYOTA除擅長的溫馨微電影行銷外，本次「神駒妙算」系列更透過嶄新的趣味劇情，深入淺出地傳遞「TOYOTA極致安全防護系統」的配備內容，並於網路上引起討論與高分享。

TOYOTA除了是台灣車界最多，同時也是台灣商業品牌中，榮獲最多次YouTube最成功影片的品牌商，顯示TOYOTA於影音行銷上的實力與地位。 TOYOTA安全影片「神駒妙算-沈玉琳篇」是YouTube第三季最成功廣告影片。（和泰汽車提供）

「神駒妙算系列影片」由命理大師詹惟中與荒謬大師沈玉琳擔綱演出，分別講述「TOYOTA極致安全防護系統」的配備內容；其中，獲獎的「荒謬大師沈玉琳篇」透過趣味穿越劇、沈玉琳與女助理間的爆笑互動，將生硬艱深的安全配備系統重新詮釋，讓觀眾更輕鬆了解其功能，實為一大突破。這也顯示TOYOTA對安全議題的高度重視，與持續推廣安全意識的宣傳決心。

沈玉琳一動一靜皆是笑料，誇張的演技與劇本相當符合，其不按牌理出牌的個性讓片場笑料百出、歡樂滿點，加上本身的超高人氣，成功創造了不少話題。片中的AHB智慧型遠光燈切換系統、ACC主動式車距維持系統、與感知車輛偏移的LDA車道偏離警示系統等，都讓古代沈玉琳大為驚呼，穿越時甚至把AHB的功能帶回古代，成為了黃包車之父，劇中趣味誇張的超展開奇遇，巧妙演繹安全系統的作動情境，趣味度深受網友喜愛。

【神駒妙算-荒謬大師沈玉琳篇】線上看:

【神駒妙算-命理大師詹惟中篇】線上看:

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