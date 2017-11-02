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（贈票）《尋找費里尼》改編知名配音員故事 導演透露創作內幕

2017/11/02 11:00

電影《尋找費里尼》2017年9月在美國上映，評價不俗，被紐約時報盛讚「充滿熱情、魅力四射。」（原創娛樂提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《尋找費里尼》改編自美國知名配音演員南希卡特賴特（Nancy Cartwright）年輕時的尋夢故事，故事人物、場景、視覺意象也巧妙取經自費里尼的經典電影。導演泰倫萊辛頓透露：「這部電影是獻給她最愛的導演費里尼，也是獻給義大利的情書。」強調故事的核心是關於一個女孩的成長，關於每個人在童年轉變成大人之際，那種令人興奮又有點不安的感覺。

《尋找費里尼》劇情描述，露西本來是個喜歡看感人愛情電影的人，偶然間意外看到了費里尼的電影，那是一個她未曾感受過的世界—充滿奇想與欲望，與她的世界是如此截然不同，於是她毅然決定離開美國、前往義大利，誓言一定要找到費里尼。《尋找費里尼》將於11月17日上映，《自由娛樂頻道》將送出電影特映券，詳情請見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團

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