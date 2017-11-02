（贈票）《尋找費里尼》改編知名配音員故事 導演透露創作內幕
2017/11/02 11:00
電影《尋找費里尼》2017年9月在美國上映，評價不俗，被紐約時報盛讚「充滿熱情、魅力四射。」（原創娛樂提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《尋找費里尼》改編自美國知名配音演員南希卡特賴特（Nancy Cartwright）年輕時的尋夢故事，故事人物、場景、視覺意象也巧妙取經自費里尼的經典電影。導演泰倫萊辛頓透露：「這部電影是獻給她最愛的導演費里尼，也是獻給義大利的情書。」強調故事的核心是關於一個女孩的成長，關於每個人在童年轉變成大人之際，那種令人興奮又有點不安的感覺。
《尋找費里尼》劇情描述，露西本來是個喜歡看感人愛情電影的人，偶然間意外看到了費里尼的電影，那是一個她未曾感受過的世界—充滿奇想與欲望，與她的世界是如此截然不同，於是她毅然決定離開美國、前往義大利，誓言一定要找到費里尼。《尋找費里尼》將於11月17日上映，《自由娛樂頻道》將送出電影特映券，詳情請見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。
相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
- 【馬路首映會】強檔新片《雷神索爾3：諸神黃昏》
- 【馬路首映會】強檔新片《殺人者的記憶法》
- 脫魯變型男 女生最在意的Top3
- 《大佛普拉斯》好色立委曝光！ 靈感源自「他」
- 漫遊藝術史》明星、英雄與大眾文化：李小龍電影片頭設計（下）
- 購物專家教你挑選家電不踩雷
- 跟著雄影吃喝玩透透 文青名店獻上五感饗宴
- 【馬路首映會】強檔新片《大佛普拉斯》
- 這部電影讓柯P感觸良多 網友：心得應是阿伯本人寫的
- 【馬路首映會】強檔新片《銀翼殺手2049》
- 【馬路首映會】強檔新片《老師你會不會回來》
- 老師看電影做愛心 計算人頭捐款社福機構
- 電影播映前放廣告 影城為了7分鐘被判道歉
- 《金牌特務》最強間諜武器 神人用一般雨傘改造成功了！
- 夠浪漫...上駁二倉庫屋頂看電影吹海風