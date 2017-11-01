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（影音）金曲歌王暫退歌壇 結婚逼哭安心亞

2017/11/01 14:39

蕭煌奇唱片記者會，安心亞站台。（記者陳奕全攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇今天舉辦發片記者會，宅男女神安心亞現身站台，這次2人合唱甜蜜情歌《咱結婚好嗎》，竟讓安心亞唱到淚崩，她談到：「我一直以為我的台語很強，錄完後就發現我根本不會台語。」蕭煌奇則笑回「我真的沒有逼她。」打趣這首歌可以送給「雙宋CP」。

蕭煌奇唱片記者會，安心亞站台送紅線，幫歌王招桃花。（記者陳奕全攝）蕭煌奇推出新專輯《人生我敬你一杯》，年過40歲的他，出道多年都忙著打拚演藝事業，這次特別向唱片公司提出想好好休假，「其實過去這7年，跟華納有很深的合作，想要休息一下，請個2年的假。」蕭煌奇表示：「照道理來講，其實時間是很快的，我沒有說商演的部分不做，唱歌這件事很簡單，做音樂就比較難。」打算想要出國，去日本、歐洲走走逛逛。

今天安心亞現身記者會，特別送上超粗紅線，她高呼：「我求了七七四十九天，超級粗的紅線，希望你每天要戴在手上，用完要還我，因為我也單身。」希望歌王能夠趕快找到另一半。

蕭煌奇唱片記者會，安心亞站台愛的抱抱。（記者陳奕全攝）

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