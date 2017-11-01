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（影音）已故親人想見誰？老蕭答案充滿洋蔥

2017/11/01 14:31

蕭敬騰為皮克斯動畫電影《可可夜總會》配音又獻唱，完成首次唱歌又配音的工作。（迪士尼提供）〔記者許世穎／台北報導〕皮克斯動畫《可可夜總會》找來「老蕭」蕭敬騰為電影的神秘角色骷髏人海特配音並獻唱。被問到如果有機會能到「夜總會」世界遊玩會想做什麼？或跟誰見面？老蕭直說：「假設能跟麥可傑克森見面，我會想跟他一起寫一首歌，然後回來唱給大家聽！」

蕭敬騰為《可可夜總會》配音的角色叫海特，他笑言自己最好不要瘦到像海特一樣。（迪士尼提供）其實《可可夜總會》並非老蕭為動畫配音的處女作，但這次的角色在電影中有歌唱的演出，「所以這是第一次配音與配唱一起完成，其實挺適合我的」。對於片中小男孩對彈吉他情有獨鍾，也很愛彈吉他的他謙虛地說：「我每次彈吉他彈到手都很痛，這點一直很難克服，所以吉他彈得不太好。但做音樂是件很幸福的事，所以如果能夠創作音樂，就應該堅持到底。」

《可可夜總會》是皮克斯最新動畫作品。（迪士尼提供）迪士尼也表示，當初會選擇老蕭，主要是因為他跟海特一樣又會彈、又會唱。但而且海特其實是另一個世界的人，所以根本瘦到只剩皮包「骨」。老蕭也笑說自己與海特的相似之處是：「都很瘦，而且是瘦到不能再瘦了！」但海特吸引他的地方在於「很有深度，而且很有情感」，且這是一部有笑又有淚的感人電影，讓老蕭毫不猶豫答應了配音工作。

對於片中的小男孩誤闖「夜總會」，並與他已故的親人碰面，老蕭說如果可以，希望能見到奶奶及其他親人，但更語帶神秘地說「其實看不到是好事，表示他們已經投胎了，如果看得到他們，就表示他們沒有過得很好。」《可可夜總會》11月24日在台上映。

《可可夜總會》配音明星 蕭敬騰QA：

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