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首頁 > 婉君推

柯以柔酸阿基師猴急奔摩鐵 老公被抓姦理由更扯

2017/11/01 14:11

郭宗坤曾爆偷吃，柯以柔po出照片闢謠護夫。（翻攝自臉書）〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔6年前帶球閃嫁日本料理廚師郭宗坤，郭宗坤暗戀柯以柔4年，把她把得很勤，自認不帥、也不有錢的他，在婚禮上因爲如願把E奶公主娶回家激動暴哭，並感性告白「我不是豪門，我是個專門的好，專門在等以柔」，不料現因郭宗坤被爆偷吃女員工，「專門等以柔」的童話婚姻幻滅，一夕瀕臨崩盤邊緣。

郭宗坤分別在4年前、2年前被爆偷吃不良紀錄，事後柯以柔都選擇原諒，甚至挺身護夫；阿基師3年前與粉絲滑進摩鐵，但越澄清越不堪，當時柯以柔還嗤之以鼻，「阿基師的說法很牽強」、「我結婚後，不會覺得嘴對嘴沒什麼，如果我老公這樣說，我會賞他一巴掌」，還說已警告老公：「這次我會選擇相信你，下一次我就祝福你。」

「E奶公主」柯以柔與老公婚姻瀕臨崩盤。（翻攝自臉書）不過關於郭宗坤為何進出小三門戶，他的理由如下：「會進通往二樓的門口，是因為（和柯以柔）吵架難過，躲在樓梯間哭，而且哭了很久。」哭到徹夜未眠的程度，牽強程度不輸阿基師。

對此，本報致電郭宗坤，他未接電話，他經營的店「味留一升庵」雖仍照常營業，但店員態度十分警覺，只要一被問到郭宗坤，就立馬回應不清楚他何時會出現在店裡，呈現神隱狀態。

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