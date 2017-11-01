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首頁 > 婉君推

三上悠亞萬聖節裝扮太誘人 粉絲看完好想吸

2017/11/01 14:39

三上悠亞被視「暗黑界最強天后」。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲日本女星三上悠亞，退出偶像女團SKE48後，轉戰AV界發展，憑甜美臉蛋及F奶魔鬼身材，迷倒無數宅宅粉，被視「暗黑界最強天后」，昨迎萬聖節，她應景玩起變裝，將自己扮成星巴克的草莓星冰樂，超萌裝扮讓粉絲直呼：「可愛...想喝！」

三上悠亞應景扮成「星冰樂」。（翻攝自Instagram）三上悠亞萌扮「草莓星冰樂」。（翻攝自Instagram）三上悠亞昨（31日）在Instagram貼出萬聖節變裝照，她穿上粉紅蓬蓬洋裝裙，胸前貼上星巴克品牌LOGO圖，小露F級事業線，並以白色奶油飾品點綴，頭頂插上巨型綠色吸管，意圖將自己打扮成「星冰樂美女」，如此耗費巧思的獨創造型，獲粉絲一致好評。

三上悠亞透露，為了這次的打扮，早在1個月便已著手準備，也感謝旁邊工作人員，自己相當滿意變裝成果。三上悠亞萌扮「草莓星冰樂」。（翻攝自Instagram）三上悠亞萌扮「草莓星冰樂」。（翻攝自Instagram）

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