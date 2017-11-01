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首頁 > 婉君推

主唱難斬婚外情住香閨 團員現身這樣說…

2017/11/01 14:02

董事長樂團出席「4141用歌聲蓋醫院公益合輯記者會」，右為大鈞。（記者潘少棠攝）〔記者翁子涵／台北報導〕董事長樂團主唱阿吉和老婆林芷瑩結婚14年，育有2女1子，2014年卻被爆和歌手何欣穗婚外情，還生了個女兒Chelsea，事後阿吉雖和正宮重修舊好，日前仍被直擊身兼「兩家之主」，和何欣穗一同接女兒下課，甚至一起過夜，對此，董事長樂團今出席活動，阿吉以錄音為由缺席，大鈞則表示：「我覺得每個人家家有本難念的經」。

《壹週刊》今曝光阿吉夜宿何欣穗住家畫面，這段情疑似未斷，董事長樂團今早也恰巧出席「4141用歌聲蓋醫院公益合輯記者會」，阿吉則未現身，團員大鈞被問及此事，他說：「我覺得每個人家家有本難念的經，家務事和樂團的事絕對是分開來的，這種事情我們不會過問，他也不會讓我們知道，他不會跟我們講。」更笑說這件事已經是炒冷飯，「沒人想看了啦！」至於有無看過阿吉和何欣穗所生的女兒？大鈞表示：「說沒看過是騙人的。」

董事長樂團這次為響應《4141用歌聲蓋醫院》活動，特地將專輯其中一首歌《美麗啊！》來支持醫師徐超斌的建院理念，今也透露最近忙於錄音工作，年底將辦20周年演唱會，也會推出籌備近2年半的新專輯，最後也再次強調「家務事不談」。

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