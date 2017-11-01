不是侯昌明出軌 曾雅蘭也火了

今天中午，曾雅蘭透露自己也「火」了，但不是侯昌明出軌啦！（翻攝自曾雅蘭臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕柯以柔廚師老公郭宗坤被週刊拍到跟女員工偷偷交往，甚至拍到2週過夜3次，不少藝人對柯以柔抱不平，稍早，曾雅蘭也火了，不過，她不是因為侯昌明出軌，也不是因為郭宗坤偷吃，而是肖像被濫用。

曾雅蘭截圖有網友使用她和侯昌明代言商品，但曾雅蘭表示並沒代言。（翻攝自曾雅蘭臉書）

曾雅蘭氣憤表示：「真的是讓我火氣都上來了，我從來沒有在臉書上批評過或罵過任何人，但這個實在讓我太抓狂了，忍不住的想飆髒話。」她說最近臉書騙人的不肖廠商超多，自行剪接節目上的片段替自己的商品做廣告，「這侵犯我們藝人的肖像權，影響粉絲們對我們的信任，也誤導大家以為商品是我們代言。」

有網友受害，令曾雅蘭難過不已頻頻說抱歉。（翻攝自曾雅蘭臉書）

「害大家購買之後導致皮膚嚴重發炎，真的讓我很難過，也很抱歉」，曾雅蘭說，她向臉書檢舉之後，不肖廠商又用另一個名字重新再開新的臉書，再以同樣的手法販售，「很多藝人也都發生同樣情況，讓我們實在非常的生氣卻又無可奈何」，她再次提醒粉絲，在網路上購物真的要非常小心，「除非是我們真正自己推薦或者是品牌代言人，否則請不要輕易的相信及購買。」

曾雅蘭提醒網友別再受騙。（翻攝自曾雅蘭臉書）

曾雅蘭重申：「藝人們的形象及聲譽，是一點一滴辛苦累積建立起來的，絕不允許不肖人士傷害，請不肖廠商自重，否則一定提告追究到底。」

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