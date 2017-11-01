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首頁 > 婉君推

花心大享再當爸 辣模小三9月低調產第3胎

2017/11/01 13:43

Mandy（左）與周焯華（右）爆發婚外情後，生下一對兒女，9月又替對方生下第3胎。（翻攝自網易娛樂）〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲混血辣模「Mandy」劉碧麗，外型豔麗，前年搭上已婚澳門娛樂大亨周焯華，兩人育有一對兒女，近日傳出Mandy在9月初時，低調產下第3胎，成功完成「3年3胎」，受封「地表最強小三」。

3年生3胎，Mandy受封「地表最強小三」。（翻攝自臉書）據香港媒體報導，Mandy近年與小孩在英國居住，8月曾被拍到與周焯華親密現身倫敦逛街，當時她的身形極為臃腫，整個人飄散濃濃孕味，9月中旬周焯華被拍到在商場挑選嬰兒服飾，以此推斷，9月初時，Mandy已產下一名女兒，據傳周焯華對第3胎消息相當保密，只有幾位好友知情。

周焯華相當享受大家庭的生活，計畫與Mandy生4個小孩，同時希望對方可以留在身邊，他在澳門買了豪宅，未來有意安排Mandy與3個小孩回澳門居住，而Mandy前經紀人今則向媒體表示，自己和Mandy已沒有聯絡，不太清楚她的近況。Mandy外型豔麗，身材火辣。（翻攝自臉書）

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