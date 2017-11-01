從小灌輸「立院大小事」 林昶佐這樣養女兒
2017/11/01 12:21
林昶佐在螢光幕前談初為人父的甜蜜與辛苦。（民視提供）〔記者洪素津／台北報導〕立法委員林昶佐在民視《夜深人未靜》再度化身閃靈樂團主唱Freddy，搖滾開唱！且和馮光遠大聊「奶爸經」，林昶佐也難得在螢光幕前談初為人父的甜蜜與辛苦。
林昶佐（右）和馮光遠（左）大聊奶爸經。（民視提供）馮光遠得知林昶佐喜獲千金，隨即以過來人的經驗打電話提醒林昶佐2件「大事」，一是特別警告幫女兒換尿布時，千萬要小心，因為小女生也會「噴尿」，馮光遠就自爆曾被女兒噴得滿臉，二是提醒林昶佐，每天再忙也一定要說故事給女兒聽，而且最好要「自己編」，馮光遠好奇問林昶佐都編那些故事給女兒聽？沒想到林昶佐回說：「就是把我每天在立法院碰到的大小事，用台語說給女兒聽。」馮光遠聽了捧腹大笑，馮光遠也說接女兒放學回家時，都會一邊走一邊告訴女兒台北市公車專用道有什麼問題，林昶佐笑說：「原來我們都是藉著和女兒說故事來紓壓啊！」
林昶佐化身閃靈主唱飆唱。（民視提供）馮光遠讚賞林昶佐不但以搖滾音樂來闡述台灣意識，獲得國際媒體的注意與肯定，林昶佐透露當時參選之初，曾有政治圈前輩力勸他應該要去改名，認為選民連林昶佐的名字都不會唸，怎可能會投給他？但林昶佐卻逆向操作，特別在所有文宣上把「昶」標上注音，反而因此讓選民印象深刻。
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