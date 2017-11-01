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首頁 > 婉君推

2歲女兒穿性感吊帶襪扮「內衣天使」 關穎慘遭砲轟

2017/11/01 12:36

關穎（右）與老公朱志威（左）結婚4年，育有一女「C.C」、兒子「Phi Phi」。（翻攝自Instagram，圖經馬賽克處理）〔娛樂頻道／綜合報導〕關穎與老公朱志威結婚4年，育有女兒「C.C」、兒子「Phi Phi」，昨逢萬聖節，她一連參加了4個變妝趴，其中2歲女兒穿上白色內衣及吊帶襪，萌扮維密天使，性感裝扮引發網友正反討論。

關穎一連帶女兒跑了7場萬聖節趴。（翻攝自Instagram，圖經馬賽克處理）關穎近日帶著女兒跑萬聖節趴，母女倆共跑了7場，她先後替女兒扮成美人魚、古代格格、日本藝伎、維密超模、海洋奇緣、花童、俏護士，其中維密天使最受討論，2歲的C.C穿上白色蕾絲比基尼，下身搭配蕾絲褲及吊襪帶，還揹著白色精美羽毛翅膀，性感打扮讓網友直呼：「這有點辣！」

2歲C.C穿內衣、吊帶襪扮維密天使，引發網友正反兩極討論。（翻攝自Instagram，圖經馬賽克處理）但也有網友提出質疑，認為關穎讓2歲小孩穿內衣配吊帶襪，似乎有點不妥，也擔心C.C會成為戀童癖者的目標，紛紛留言轟「物化女性的媽媽，難以理解」、「真心覺得不好看...一點都不適合小孩」、「什麼年紀穿什麼衣服」、「過度打扮反而會害了孩子，給孩子該有的純真童年」、「勸妳趕快把照片撤下來吧，很容易引起變態的注意，危害到妳女兒！」關穎將2歲女兒「C.C」扮成維密天使參加萬聖節趴。（翻攝自Instagram，圖經馬賽克處理）

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