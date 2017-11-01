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首頁 > 婉君推

雙宋東家發文致謝 「兩人將以幸福模樣回報大家」

2017/11/01 10:38

宋慧喬（右）、宋仲基（左）昨浪漫完婚。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「雙宋」宋仲基、宋慧喬昨步紅毯，世紀婚禮眾所注目，在各界祝福下，婚禮圓滿完成，雙方經紀公司也發文致謝。

宋慧喬（右）身穿Dior百萬婚紗閃嫁宋仲基（左）。（翻攝自微博）雙宋所屬的經紀公司，在婚禮結束後，發文感謝各界的關心及喜愛，宋仲基、宋慧喬在親戚長輩們的陪伴下，靜靜地舉行了一場非公開婚禮，因場地狹下的關係，無法拍攝及採訪，也請媒體們諒解，雙宋未來會以幸福的模樣，回報各位的厚愛。宋慧喬（右）、宋仲基（左）昨浪漫完婚。（翻攝自臉書）宋仲基（右）甜蜜牽著宋慧喬（左）進入會場。（翻攝自微博）

致謝全文：

大家好嗎？這裡是水花娛樂&UAA。真心感謝你們給演員宋仲基和宋慧喬的婚禮送來的許多關心和喜愛。在各位的祝福下，兩個人的婚禮圓滿的完成了。

這次是在雙方親戚長輩們的陪伴下靜靜舉行的非公開的婚禮，因場地狹小而無法進行拍攝或採訪，再次請求你們的諒解。

這場沒有主婚人的婚禮從下午4點開始，持續進行了1個小時。主持人由宋仲基演員的老朋友擔任，祝福的信件由李光洙（新郎方代表）、劉亞仁（新娘方代表）朗讀，祝歌由玉珠賢演唱，向兩位的新生活表示祝賀。

今後兩人將以幸福生活的模樣來回報各位的厚愛。再次感謝那些給予他們厚愛的人，希望你們能為兩人的未來獻上真誠地祝福和支持，謝謝你們。

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