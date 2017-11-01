南太鉉孫淡妃熱戀ing？臉貼臉呼呼飄曖昧
2017/11/01 11:17
「WINNER」前成員南太鉉（左）繼鄭麗媛，再與孫淡妃（右）傳出緋聞。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕近期南韓演藝圈風靡對嘴影片潮，IU及秀智等藝人紛紛拍攝對嘴影片上傳個人社群平台，讓粉絲直呼好可愛。南韓人氣男團「WINNER」前成員南太鉉也跟風與孫淡妃合拍了一支對嘴影片，但影片中兩人過分親密的互動，讓外界懷疑兩人正在交往，即便事後兩人皆出面澄清並火速刪除影片，仍引發廣大網友輿論。
南太鉉與孫淡妃合拍對嘴影片，親密舉動引輿論。（翻攝自網路）影片中，孫淡妃摟著南太鉉，依偎在男方身上大笑，甚至還臉頰互貼並撫摸，活像一對熱戀中的情侶，對此南太鉉透過IG表示：「我們絕對不是交往的戀人關係。雖然影片包含了讓大家容易誤會的親密氛圍，但如果兩人的臉過於分開，就無法產生兔子的效果，因此我們才靠得很近拍攝。」孫淡妃則是由經紀公司發表聲明，否認兩人為戀人關係。但網友對這些解釋似乎並不買單，要他好好做音樂，別一天到晚因為女人惹爭議。
南太鉉曾在IG直播上哈菸模樣。（翻攝自南太鉉IG）南太鉉因心理因素問題退出「WINNER」後，開始大方「做自己」，不僅在IG直播中哈菸，更在公演時不顧粉絲建康大肆吸菸，種種行為，被網友戲稱是男版「雪莉」，這次又鬧出戀愛風波，也讓曾和南太鉉傳出緋聞的鄭麗媛意外中槍。
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