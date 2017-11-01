粉絲敢脫飯就開扁！JBJ隊長玩笑過頭挨譙
2017/11/01 09:44
南韓限定團體「JBJ」隊長盧太鉉揚言，如果粉絲脫飯就揍她，引發爭議。（翻攝自JBJ臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓選秀節目《PRODUCE 101》第二季不只捧紅了限定團體「Wanna One」，其餘排名前30的練習生，也累積了不少知名度，擁獲許多粉絲支持，紛紛趁勢出道。其中10月才出道的限定團體「JBJ」，近日也發行首張迷你專輯，大受好評。但日前隊長盧太鉉卻在節目中脫口而出，如果粉絲脫飯就揍她，此言一出，立刻引發爭議。盧太鉉在節目中稱粉絲脫飯的瞬間就要揍她，並開玩笑擺出作勢打人的動作。（翻攝自YouTube）
韓團「JBJ」日前在節目中被問到會用什麼舉動來防止粉絲脫飯，成員們紛紛祭出撒嬌公式，擄獲粉絲的心，但輪到隊長時，他卻語出驚人，揚言粉絲脫飯的瞬間就要揍她，並擺出作勢打人的動作，雖然玩笑成分居多，但不少網友看完後，仍認為此舉非常不妥，直批他失言。事後，他也發出道歉聲明，表示對於這次的舉動感到非常抱歉，以後會更深思熟慮後再發言，並再次至上最深的歉意。盧太鉉在事後，發出官方道歉聲明。（翻攝自網路）
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