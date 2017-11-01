中版《Kill Me Heal Me》預告出爐 男一眼線讓網友崩潰了
2017/11/01 08:57
中國新劇《柒個我》翻拍自熱播韓劇《Kill me heal me》。（翻攝自韓網）
〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓夯劇《Kill Me Heal Me》由池晟、黃正音、朴敘俊共同主演，劇情描述一名富二代因幼時受到心靈創傷而分裂出7種人格，新穎且具深度的內容，立刻就造成收視熱潮。如今該劇被中國翻拍，飾演男主角的張一山在最新出爐的預告中，公布7種人格的扮相，卻慘遭網友吐槽「得罪造型師！」
中版《Kill Me Heal Me》劇名為《柒個我》，童星出身的張一山在劇中飾演擁有7種人格的企業家，每一種人格都有鮮明裝扮特色，其中一個好像是模仿韓星失敗，在單眼皮畫上極深眼線，讓網友不禁吐槽是不是得罪了造型師，直呼這樣看了很出戲，期許張一山能透過演技彌補硬體上的不足。
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