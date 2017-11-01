柯以柔老公否認偷吃 一句話大方護女員工

柯以柔（右）與郭宗坤（左）暫時分居中。（資料照，寬宏藝術提供）〔記者洪素津／台北報導〕柯以柔當年以「水果妹」出道，6年前下嫁廚師郭宗坤更誕下3位兒女，昨被媒體踢爆老公郭宗坤和女員工Moe關係匪淺，一同出國還同住一間房間，柯以柔聽到風聲本不願相信，但有相片佐證下，柯以柔氣到立刻對質腥夫和小三，不過郭宗坤對媒體否認偷吃，表示是因夫妻倆理念不合，暫時分居。

昨媒體爆出柯以柔和郭宗坤自8月份吵架後至今仍未回家，2人已分居近3個月，據了解郭宗坤和女員工Moe過從甚密，對此柯以柔氣憤痛斥：「天下有哪一個老婆可以容忍老公跟女人同睡？」不過郭宗坤卻是回應：「對方是一位很好的女員工，這事爆發會影響到女員工，還有員工媽媽和自己。」

媒體爆出柯以柔婚變消息後，柯以柔神隱，對此，其經紀人表示：「這幾天跟她通電話，她都在哭，哭到語無倫次，狀態很不好，目前我們都已推掉所有工作邀約，她直播也暫停，需要時間平復。」郭宗坤則表示和柯以柔因為對小孩的管教理念和金錢觀差異大太，為了要冷靜才會搬離新家，否認偷吃。

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