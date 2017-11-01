限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

照過來！發嫂大爆發哥都這樣追女生

2017/11/01 07:43

周潤發（左）和愛妻陳薈蓮（右）結褵超過30年，至今鶼鰈情深。（資料照，香港明報提供）〔記者許世穎／綜合報導〕62歲香港天王「發哥」周潤發和老婆「發嫂」陳薈蓮結婚超過30年，發嫂近日接受港媒訪問，暢談兩人往事，先前首談女兒胎死腹中的慘痛回憶，昨則轉變心情大爆發哥八卦。原來發哥追她時也曾天天打給她，還天天寄明信片，「我們就這樣開始了」。

發嫂接受港媒訪問時透露，當時有個朋友整天都在說他認識周潤發，「那我就跟我那個好朋友說，你認識周潤發嘛，那下次周潤發來的話，你就介紹我們認識啦！」沒想到有一天周潤發到了新加坡（發嫂是新加坡人），友人便邀請她一起去看明星，「真的見到周潤發！就是這麼奇妙！那一刻林嶺東（導演）和周潤發一起下來，就是這樣開始囉！」

發嫂陳薈蓮（左）最近接受港媒訪問，大爆和周潤發（右）往事。（翻攝自微博）發嫂淡然表示，兩人沒有刻意去拍拖，做朋友而已，不過有一天她朋友對她說，送了周潤發上機，「這麼巧我在辦公室，正要離開，有個電話打來，就是周潤發。」之後發哥就找她，問她：「你可以陪我吃飯嗎？我沒上到機。」當時因為曼谷轉機沒有位子，發哥因此要停留1天，「那我就和他出去吃飯囉。」

隔天早上，發嫂笑說新加坡人很喜歡送機，「窩心啦，頭都沒有梳，穿著短褲、拖鞋就送周潤發上機，就在那次之後，他回到香港就日日call我啦，日日每張postcard寄給我，就是這樣開始的」。

至於明信片上寫什麼？發嫂讚老公幽默「有時寫的東西好簡簡單單，就講……」當記者準備要聽內容，發嫂突然又說：「我不記得啦，好久啦，太多啦！好大疊的。」更說保存在新加坡家中。

發嫂更爆料當時發哥有競爭對手，「我有幾個朋友……男朋友嘛！一定有的啊這些！」至於發哥知不知道？發嫂說：「不知道知不知道，不記得！我想我沒有說！」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
抓姦鐵證曝光 柯以柔崩潰痛哭鐵了心離婚 抓姦鐵證曝光 柯以柔崩潰痛哭鐵了心離婚
2017/10/31 22:43
柯以柔崩哭「跟我結婚變這樣」 夫妻互譙對話曝光 柯以柔崩哭「跟我結婚變這樣」 夫妻互譙對話曝光
2017/11/01 07:32
5年前神預言！ 吳淡如曾提醒柯以柔「老公會有小三」 5年前神預言！ 吳淡如曾提醒柯以柔「老公會有小三」
2017/11/01 07:09
柯以柔逼簽財產分離書 女強男弱引爆婚變地雷 柯以柔逼簽財產分離書 女強男弱引爆婚變地雷
2017/11/01 07:27
柯以柔老公有這個症頭 吳淡如5年前曾警告「一定養小三」 柯以柔老公有這個症頭 吳淡如5年前曾警告「一定養小三」
2017/11/01 07:22
柯以柔抓姦徹底崩潰 老公不認外遇不想離 柯以柔抓姦徹底崩潰 老公不認外遇不想離
2017/11/01 07:17
世紀婚禮大合照 竟有另一對比雙宋更搶眼！ 世紀婚禮大合照 竟有另一對比雙宋更搶眼！
2017/11/01 07:09
青森果農採蘋果時會留一、兩顆在枝頭 背後原因超感人 青森果農採蘋果時會留一、兩顆在枝頭 背後原因超感人
2017/11/01 00:00
才因婚外情獲妻原諒... 樂團主唱再爆與小三過夜 才因婚外情獲妻原諒... 樂團主唱再爆與小三過夜
2017/11/01 06:23
孫翠鳳在哪裡？無敵小生扮丑 戲迷急找人 孫翠鳳在哪裡？無敵小生扮丑 戲迷急找人
2017/10/31 23:38
柯以柔老公否認偷吃 一句話大方護女員工 柯以柔老公否認偷吃 一句話大方護女員工
2017/11/01 07:51
生活工場搶攻市佔率 2,000項商品有感降價 生活工場搶攻市佔率 2,000項商品有感降價
2017/11/01 06:25
薇薇安同性伴侶提告爭遺產 生前財產大曝光 薇薇安同性伴侶提告爭遺產 生前財產大曝光
2017/11/01 07:41
暖男歌手女友沾楊祐寧 被爆姊弟戀吹了 暖男歌手女友沾楊祐寧 被爆姊弟戀吹了
2017/11/01 06:47
F.I.R.跳槽未發片內幕 爆陳建寧吞2000萬惹惱飛 F.I.R.跳槽未發片內幕 爆陳建寧吞2000萬惹惱飛
2017/11/01 06:35
Selina生日願望好暖心 願Pinky沒有苦痛離開 Selina生日願望好暖心 願Pinky沒有苦痛離開
2017/10/31 23:09
想相夫教子當主婦 首先妳得找對老公 想相夫教子當主婦 首先妳得找對老公
2017/11/01 06:15
柯以柔難忍尪一再偷腥 已簽「財產分離書」 柯以柔難忍尪一再偷腥 已簽「財產分離書」
2017/11/01 07:17
金馬準新人被爆霸凌演員 目擊者聲稱「真的很兇！」 金馬準新人被爆霸凌演員 目擊者聲稱「真的很兇！」
2017/11/01 07:49
小林依晨10度C全裸跳水 超時工作30hr累出病 小林依晨10度C全裸跳水 超時工作30hr累出病
2017/11/01 07:31
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.