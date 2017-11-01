照過來！發嫂大爆發哥都這樣追女生

周潤發（左）和愛妻陳薈蓮（右）結褵超過30年，至今鶼鰈情深。（資料照，香港明報提供）〔記者許世穎／綜合報導〕62歲香港天王「發哥」周潤發和老婆「發嫂」陳薈蓮結婚超過30年，發嫂近日接受港媒訪問，暢談兩人往事，先前首談女兒胎死腹中的慘痛回憶，昨則轉變心情大爆發哥八卦。原來發哥追她時也曾天天打給她，還天天寄明信片，「我們就這樣開始了」。

發嫂接受港媒訪問時透露，當時有個朋友整天都在說他認識周潤發，「那我就跟我那個好朋友說，你認識周潤發嘛，那下次周潤發來的話，你就介紹我們認識啦！」沒想到有一天周潤發到了新加坡（發嫂是新加坡人），友人便邀請她一起去看明星，「真的見到周潤發！就是這麼奇妙！那一刻林嶺東（導演）和周潤發一起下來，就是這樣開始囉！」

發嫂陳薈蓮（左）最近接受港媒訪問，大爆和周潤發（右）往事。（翻攝自微博）發嫂淡然表示，兩人沒有刻意去拍拖，做朋友而已，不過有一天她朋友對她說，送了周潤發上機，「這麼巧我在辦公室，正要離開，有個電話打來，就是周潤發。」之後發哥就找她，問她：「你可以陪我吃飯嗎？我沒上到機。」當時因為曼谷轉機沒有位子，發哥因此要停留1天，「那我就和他出去吃飯囉。」

隔天早上，發嫂笑說新加坡人很喜歡送機，「窩心啦，頭都沒有梳，穿著短褲、拖鞋就送周潤發上機，就在那次之後，他回到香港就日日call我啦，日日每張postcard寄給我，就是這樣開始的」。

至於明信片上寫什麼？發嫂讚老公幽默「有時寫的東西好簡簡單單，就講……」當記者準備要聽內容，發嫂突然又說：「我不記得啦，好久啦，太多啦！好大疊的。」更說保存在新加坡家中。

發嫂更爆料當時發哥有競爭對手，「我有幾個朋友……男朋友嘛！一定有的啊這些！」至於發哥知不知道？發嫂說：「不知道知不知道，不記得！我想我沒有說！」

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