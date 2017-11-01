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首頁 > 婉君推

金馬準新人被爆霸凌演員 目擊者聲稱「真的很兇！」

2017/11/01 07:49

〔記者洪素津／台北報導〕楊晴、吳念軒到TVBS 《星鮮話》大談拍攝《翻牆的記憶》幕後祕辛，突然間導演何潤東現身攝影棚，直說「我就是要讓你們知道，我隨時都在跟著你們！」著實讓兩人都嚇了一大跳；談到霸凌，楊晴曝吳念軒瘋狂在片場霸凌別人，就連一旁的孫其君也出面「讚聲」。

楊晴曝吳念軒在片場霸凌別人。（TVBS提供）吳念軒演出霸凌別人的角色，為融入角色，吳念軒私下無時無刻欺負被霸凌者張豐豪，這讓楊晴非常生氣，因此很想要去關心張豐豪，孫其君接者說：「前幾天有到片場探班，發現吳念軒演霸凌人的角色，現場看感覺真的很兇！」吳念軒玩笑表示，因為私底下不斷練習，這樣就可以快速地入戲。

此外楊晴、吳念軒也分享在演藝這條辛酸歷程，喜歡表演的吳念軒表示，3年前姐姐生一場病而離開了他，而一直不敢去觸碰這樣的劇情，日前才學會用拍戲來療傷，去釋放及修補，讓自己去面對心深處一直不敢面的對記憶。

吳念軒在片場霸凌別人。（TVBS提供）楊晴表示，從16歲就開始試鏡，曾經1年中狂試鏡60幾支廣告都被打槍，都沒有找到試鏡的訣竅，但為了要接上廣告的決心，在學生時期上課中拿出鏡子不斷的對鏡子傻笑，還笑到被老師趕出去，直到17歲終於圓夢試鏡上第一支廣告。

楊晴談論拍戲甘苦談。（TVBS提供）

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