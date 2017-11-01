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刁鑽客人的火鍋極品 但馬家涮涮鍋二館開幕

2017/11/01 06:28

但馬家涮涮鍋二館水族箱於走道側使用整片無接縫玻璃，及滿水位無水線設計，將各種姿態色彩的海鮮嵌入壁面。（但馬家涮涮鍋提供）〔記者凃盈如／台北報導〕文華精品「但馬家涮涮鍋」去年十月於文華精品開幕，除了食材優質，其因精緻鍋物結合細膩和食、貼心侍食服務以及富藝術性的空間，使其成為精品鍋物代名詞，饕客一位難求，於是，台北文華東方酒店投資業主林命群再於文華精品3樓打造「但馬家涮涮鍋二館」，於10月31日正式開幕。菜單與一館相同，但特別的是，二館打造了耗資百萬訂製、兼具華麗視覺與實用性的「藍海光鮮百寶箱」，講究原生水質、水溫，客人可以直接挑選海鮮交由廚師處理，光是水族箱的安裝及養殖測試，就耗時半年。

鮮蟹可以泰式酸辣湯底涮煮。（但馬家涮涮鍋提供）「但馬家涮涮鍋二館」在正值秋蟹最肥美的此際開幕，提供北海道三大名蟹：毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹，更有台灣漁船合作供應的現釣漁獲與澎湖直送海鮮，並由日本知名牛肉供應商「但馬屋」提供高品質日本和牛。來用餐的消費者，絕不能錯過的便是「藍海光鮮百寶箱」，其藝術感，讓人彷彿身處夢幻水族館，且除了美觀之外，它兼具養殖功能，可依照不同溫度、水質區分層養殖：如攝氏5度環境養殖毛蟹、鱈場蟹、松葉蟹、黃金蟹等；鮑魚、花蟹、龍蝦類、海戰車、象拔蚌等適合攝氏16度海水；另規劃適合養殖活魚、攝氏23度的區域，以貼近原生環境的水溫養殖，讓消費者品嚐到海鮮的活力與鮮度。湯頭的部分，提供日式豚骨昆布湯、泰式酸辣湯，服務則由「侍食師」提供桌邊專業服務，讓人享受鍋物也能一派優雅。「但馬家涮涮鍋」提供套餐、單點海鮮、肉品等，館內共98席座位、2間包廂，套餐1,280元+10%起。文華精品但馬家涮涮鍋二館推出日本和牛肋眼。（但馬家涮涮鍋提供）可現點現撈鮮活海鮮，組成海鮮拼盤。（但馬家涮涮鍋提供）文華精品但馬家涮涮鍋二館推出日本和牛。（但馬家涮涮鍋提供）二館設有98席，半開放式客席以隔屏設計保有用餐隱密性。（但馬家涮涮鍋提供）

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