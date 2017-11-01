柯以柔抓姦徹底崩潰 老公不認外遇不想離

〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔6年前帶球閃嫁日本料理廚師郭宗坤，但夫妻倆不斷被爆料貌合神離，今又再度被爆婚變；據週刊報導，郭宗坤背著柯以柔，與餐廳員工「Moe」交往，不僅被抓包與小三過夜，郭在2年前就曾被爆料偷吃同一員工，柯當時就氣到質問老公，但他矢口否認。

柯以柔（右）與郭宗坤（左）鬧婚變。（資料照，公視提供）柯宗坤分別在4年前、2年前都有被爆料偷吃的不良紀錄，柯以柔都心軟選擇原諒，甚至以和老公合體方式，一邊破除婚變傳聞，一邊修補婚姻破網，這次老公又被爆偷吃，她終於心冷，鐵了心將離婚列入選項。

柯以柔的臉書充滿她的團購事業po文，最新的貼文則停留在昨天上午，她以跪地道歉之姿公告延遲出貨，在她的婚變消息曝光後，下方開始被粉絲打氣留言洗版。

柯以柔經紀人則回應，她目前情緒「非常不好」，和經紀人通話時都在哭，語無倫次的程度，連經紀人都聽不懂內容，體諒她的心情，暫時讓她停工，因此她不會公開露面，也不會再回應媒體，至於小孩還太小，不清楚爸爸、媽媽的事，家住附近的柯爸、柯媽會幫忙帶小孩，是否離婚無法替她回應，要等她冷靜下來再說。

郭宗坤則堅持對方真的只是員工，否認外遇，並對媒體表示沒有離婚想法，但坦承兩人因小孩教育方式與金錢規劃想法不同，才會與柯以柔分居，先各自冷靜。

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