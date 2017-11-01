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18年式INFINITI Q50國內發表 宣揚品牌大使STEPHEN CURRY精神

2017/11/01 07:30

體現品牌大使STEPHEN CURRY精神的18年式INFINITI Q50正式推出，開出168.8萬元起的售價。 （INFINITI TAIWAN提供）〔記者方維鐸／台北報導〕INFINITI的品牌精神「EMPOWER THE DRIVE驅動潛能，無限可能」，是以人性為思考原點，用前瞻的思維與大膽突破限制，讓人們更真切地感受，駕馭體驗的無限可能。而這正與籃球巨星STEPHEN CURRY在球場上不斷挑戰極限，超越自我的信念不謀而合。為宣揚INFINITI品牌大使STEPHEN CURRY超越自我的精神，INFINITI TAIWAN昨天舉辦INFINITI品牌活動，正式推出18年式INFINITI Q50，並開出了168.8萬元起的新車售價。

STEPHEN CURRY現效力於美國職業籃球聯賽（NBA）金州勇士隊，身為隊中主將，過去除連續兩年獲得年度最有價值球員（MVP）殊榮，創造多項NBA紀錄外，更以不斷精進的球技與領導能力，帶領球隊兩度拿下年度總冠軍。STEPHEN CURRY現今足以入選名人堂的籃壇成就，其實並非垂手可得。當時以選秀第7順位進入NBA的他，並非同期球員中最耀眼的球星，過去甚至也曾因傷所苦，而陷入籃球生涯的低潮。儘管如此，STEPHEN CURRY始終認為，挑戰永遠沒有終點，只要持續的挑戰自己、無視限制，才能不斷超越、成就更完美的自己，而這個信念正與INFINITI的品牌精神「EMPOWER THE DRIVE驅動潛能，無限可能」，不謀而合。

STEPHEN CURRY表示：「我除了熱愛INFINITI的科技、設計和性能外，更非常認同INFINITI的品牌信念，我希望未來和INFINITI一同合作，激勵更多相信自己的潛能、不斷挑戰自我的人。」

18年式INFINITI Q50是INFINITI 與品牌大使STEPHEN CURRY合作後首款推出的車型，在外型設計上，以車頭更低寬且延伸的前進氣壩，搭配兩側的鈦色F1方程式定風翼，以及線條更加銳利的Double Wave引擎蓋折線，展現更強烈的視覺張力。車尾除升級為全新設計的曳光式3D立體尾燈，更搭配簡潔俐落的鍍鉻飾條和車尾設計，展現一體成型的俐落風格，同時全車系升級空力後擾流板，散發出更濃厚的運動跑格魅力。

除了更加強烈的跑車化外型，18年式Q50在內裝新搭載3幅式跑車化方向盤，與全新造型的跑車化排檔，搭配新增的車內氣氛燈與升級為16具揚聲器的BOSE劇院級音響，讓車內的跑格與豪華氛圍再升級。並搭載第2代DAS電子線傳轉向系統，透過電子系統傳遞與回饋轉向訊號，取代傳統機械轉向的延遲與誤差，轉向反應更快、更精準。

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