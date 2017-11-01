小龍女被疑成自家竊賊 吳綺莉3字訣講不停

吳卓林昨表示確實回家拿東西，但說法與吳綺莉兜不攏。（香港明報提供）〔記者許世穎／綜合報導〕港星吳綺莉昨又因為在臉書透露「家中遭竊」上新聞，更讓人驚訝的是，沒想到所謂的「小偷」竟疑似他與成龍之女、最近大方出櫃的「小龍女」吳卓林。昨晚吳綺莉上街又被媒體堵到，當場表示「沒事了」，更說自己「沒話說」。

吳綺莉報案家中遭竊，事後皆表示沒話說。（香港明報提供）吳綺莉昨報警表示家中遺失約65萬台幣的財物，包括兩枚戒指及兩把吉他，但家中沒有任何被撬入的痕跡。而吳卓林與女友下午逛街時也被港媒追問家中遭竊一事，吳卓林卻表示是自己跟媽媽說好要回家拿東西，但媽媽卻不在家，她便直接進門，沒想到媽媽會報警。尤其她說自己沒有拿其他貴重物品，讓雙方說法兜不攏。

而港媒透過通訊軟體詢問吳綺莉，她則回覆：「不好意思，沒事了，沒事了，但是我真的沒話說！」而大約下午1:45分，吳綺莉離開寓所又被媒體堵到，她開車到銀行逗留約10分鐘後離開，被問到有沒有和吳卓林聯絡，她表示：「這些事不說了，不好意思大家！」之後就開車回家。

一直到下午3點左右，吳綺莉再度離家，開車到銅鑼灣載一個友人，兩人到西餐廳吃飯到約到6點半，吳綺莉便獨自離開，再拿車回到家中。

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