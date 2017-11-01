秒惹火另一半！這3個地雷千萬不要做

真心愛你的另一半，就不要挑戰彼此的地雷。（翻攝SweetRing臉書）〔記者吳佩樺／台北報導〕情侶交往哪些地雷絕對不能踩？婚戀交友App《SweetRing》針對台灣用戶進行「伴侶習慣喜好」調查，結果發現男生最感冒的地雷竟然是「不洗頭」；「打電動」則最讓女生恨得牙癢癢。

男生最討厭女生的3大地雷。（SweetRing提供）最容易惹怒男生的地雷，第一名是不洗頭，高達6成表示無法忍受女友頭髮過油，對於不洗頭的忍耐度只有2天。第二名討厭是出門打扮太久，超過一半男生只願意等半小時。大嘴巴講彼此私密事為第三名，排斥女友向閨蜜分享二人的交往細節。

女生最討厭男生的3大地雷。（SweetRing提供）反過來，女生最痛恨男生哪些惡習呢？答案揭曉！打電動是最大地雷，高達8成女生指出無法接受男友連出門前、吃飯、約會都在玩遊戲。其次不能忍受被拿來跟前任女友比較，再者不愛乾淨也讓人困擾。

此外，該調查另觀察到，臉書是否公開交往關係亦是造成情侶不合的爭執點，6成男生希望交往3個月後掛穩定交往，半數女生則認為不需要透過社交軟體昭告天下，公開意願大多不高。

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