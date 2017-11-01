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首頁 > 婉君推

安室新歌MV化身囚犯 尾聲1字藏告別訊息

2017/11/01 07:45

安室新歌《showtime》MV大玩監獄梗。（翻攝自YouTube）〔記者羅子欣／綜合報導〕40歲日本流行樂天后安室奈美惠9月20日生日當天宣布明年引退，將結束26年的藝界人生，震驚全球歌迷，也因此帶動她8日將推出的精選專輯《Finally》的預售，近日唱片公司展開鋪天蓋地式的宣傳，日本各地鬧區都放上巨型廣告看板，她昨公開新曲MV預告，影片中她化身可愛囚犯大跳熱舞，尾聲畫面則出現一個噴漆罐，上頭寫著「Bye」，被指在跟歌迷隔空道別。

安室MV中出現一個寫有「Bye」的噴漆罐，疑似在跟歌迷告別。（翻攝自YouTube）安室昨公開新歌《Showtime》MV預告，因該首歌是TBS電視劇《監獄的公主大人》主題曲，她也配合劇集內容將背景定在監獄，化身綁著辮子的囚犯，穿上紅色工作服和舞者一起上演逃獄記，散發可愛又活潑的魅力，旋律更是十分洗腦，勢必會引起一陣流行，而MV尾聲出現寫有「Bye」的噴漆罐，疑似是在像歌迷做最後的道別。

日本「流行樂天后」安室奈美惠日前宣布將於明年9月16日引退。（翻攝自syncmusic.jp）

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