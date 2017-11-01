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柯以柔崩哭「跟我結婚變這樣」 夫妻互譙對話曝光

2017/11/01 07:32

〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔6年前帶球閃嫁日本料理廚師郭宗坤，但夫妻倆不斷被爆料貌合神離，今又再度被爆婚變；據週刊報導，郭宗坤背著柯以柔，與餐廳員工「Moe」交往，郭還被抓包與小三過夜，郭在2年前就曾被爆料偷吃同一員工，柯當時就氣到質問老公，但他矢口否認。

柯以柔（左）與郭宗坤（右）的婚因面臨考驗。（資料照，泰迪星娛樂提供）回顧兩人最後一次公開合體，是在去年上節目，當時郭回憶2人交往初期，他常趁著工作空檔僅有且珍貴的1小時，到柯以柔家樓下，常聊天聊到一半，就累到躺在她大腿上睡著，但只要在柯的身邊，雖然工作很累、壓力頗大，但只要在柯的身邊，他就有股放鬆的安心感。

不過昔日的甜蜜，顯然在婚後火速變調，柯以柔在節目中不爽表示，有次郭在講電話，她才驚覺老公要出差，當場發飆幹譙：「你誇張到連隔天就要飛出去都不用跟我講？現在是三個小孩，你怎麼可以丟我一個人？」，郭宗坤才錯愕回應：「我沒跟妳講嗎？」

還有一次，郭宗坤問她「去年報稅報多少」，柯以柔一時答不出，就被郭宗坤大聲喝斥「連這個都不記得，妳日子這麼渾渾噩噩」；柯以柔委屈地說「我每天忙成這樣，他居然罵我渾渾噩噩」，心碎到當場暴哭。

提到這段婚姻，柯以柔感嘆：「有一度我想，是不是因為跟我結婚之後讓他變成這樣的？」郭宗坤則抿著嘴搖頭說：「不是這樣，我只是希望不被失望。」

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