柯以柔逼簽財產分離書 女強男弱引爆婚變地雷

〔記者曾德蓉／台北報導〕柯以柔6年前帶球閃嫁日本料理廚師郭宗坤，但夫妻倆不斷被爆料貌合神離，今又再度被爆婚變；據週刊報導，郭宗坤背著柯以柔，與餐廳員工「Moe」交往，郭還被抓包與小三過夜，郭在2年前就曾被爆料偷吃同一員工，柯當時就氣到質問老公，但他矢口否認。

柯以柔（右）與郭宗坤（左）的婚姻出現危機。（資料照，記者陳奕全攝）郭宗坤在受訪時表示，柯以柔逼他簽下「財產分離書」，他認為這代表柯不要他了，於是成為他離家出走的導火線，但這也看得出2人婚姻建立在女強男弱的模式；關於這份財產分離書的協議，則是2人各自拿出一部分的錢，用來撫養小孩。

據柯以柔友人爆料，郭不僅連續多月遲交，這次偷吃鐵證曝光後，柯當場崩潰痛哭，帶著老母氣憤奔至店裡質問郭，但他卻裝死，看到照片和影片才啞口無言，不敢吭聲。

回顧2人互動模式，從一起上節目就看得出來，4年前郭曾在《康熙來了》爆料，稱柯管他很嚴，讓他壓力很大，連喜歡吃的東西都要窩在車上「偷吃」，然後一旁的柯聽完後還冷哼「都這麼胖了還吃」，於是在柯以柔爆出婚變後，這段黑歷史也被網友翻出來鞭，一名網友甚至下了如此註解：「之前看到柯因為上節目要求郭減肥失敗而狂罵，就覺得這段婚姻不妙」。

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