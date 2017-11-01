《散戲》演員後台產子 是陳勝福與母親的真實故事

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園改編本土文學作家洪醒夫得獎短篇小說的劇作《散戲》，背後是歌仔戲興衰發展史的縮影。

孫翠鳳在《散戲》中飾演阿珠姐。（明華園總團提供）「演戲的人最怕戲班要「散戲」，孫翠鳳說，「很感謝我的小女兒幫我找到這部戲，說這部戲適合明華園，而總團最有資格與義務來演。同時也感謝我先生願意排這部名稱對戲班來講不太吉利的《散戲》，來呈演一部歌仔戲發展史。」實際上，《散戲》中，洪醒夫的原著多在前半段，後半段則幾乎都是明華園的故事，他不僅是一齣新編舞台劇，同時也快閱了台灣歌仔戲班的百年滄桑史。

《散戲》描述的是5、60年代歌仔戲受到電影、電視衝擊，從內台戲院流落野台的時代故事。

今年已88歲的明華園也經歷過那段悲慘而心酸的歲月，陳勝福回顧小時親身經歷以及聽父母說過的故事表示，早期的明華園曾經盛極一時，第一代創辦人也是現任總團長陳勝福的父親，一度富可買下當時都市繁華的一整條街，但走過60年代歌仔戲的衰落史，很多戲班陸續解散，明華園也被迫由內台走到外台，過著如同游牧民族的外台歌仔戲班生涯。老團主為了戲班不散只好散盡家財，房子一棟一棟地賣，到最後連團主夫人們的首飾也拿出來變賣，甚至布景都抵給「新劇」演話劇，尤其在87水災最落魄的時候，整個戲班差點斷炊，靠老團長夫人的居安思危、以曬乾的鍋巴與蔬菜皮長期囤積的「救命菜」度過難關。

孫翠鳳特別提到，散戲女主角阿珠姐有一段臨時頂替演出薛丁山的橋段，因為演員演到懷胎9個月在戲台上陣痛，不得不到後台接生，阿珠姐只好臨危受命披掛上陣，而那位到後台生小孩的演員正是孫翠鳳的婆婆，生下的就是現在明華園總團長陳勝福。

《散戲》的結局是阿珠姐的戲團散了，但明華園不希望這麼悲觀看散戲，因此，結局時〈黃金時代〉高唱著「若要再演，一定要到最大的那一間去演。」另一個黃金時代會開始，就如同走過88年的明華園，把歌仔戲提升到文化的層級。

現在的藝文環境，歌仔戲已經跟其他表演藝術一樣，可以成為台灣藝術文化代表之一。這或也是歌仔戲迎接新的黃金年代的開端。孫翠鳳說，《散戲》第2次巡演，將於11月4、5兩日在台中中山堂壓軸演出，很歡迎大家去看，來不及看的人也無須難過，因為，誰也不知道什麼時候，散戲2就出現了，只要大家都對歌仔戲懷抱熱情。

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