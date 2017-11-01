一手餵奶一手練拉筋 26歲的孫翠鳳拼出今日的無敵小生

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園將本土文學作家洪醒夫得獎短篇小說改編搬上舞台的《散戲》，讓人看到歌仔戲興衰發展史的縮影，孫翠鳳回顧加入戲班的點滴，提到一段一手餵奶一手練拉筋展開戲班生涯的往事。

孫翠鳳專訪。（記者趙世勳攝）孫翠鳳說，當年由一個台語都不會講的外省媳婦，26歲入行學歌仔戲，經歷了歌仔戲興衰史的後半場，而她「進場」的時間點正逢歌仔戲班極為沒落辛苦的階段，為了不當吃閒飯的人，即使當時身懷六甲，仍時常主動爭取上台「跑龍套」，藉各種演出機會學習。挑戰不同語言的文化底蘊，以及生過小孩又比一般戲班人慢十幾年學戲的身體，孫翠鳳以比別人快的速度，7年就蹬上歌仔戲第一小生，所有不可能的事都在她身上體現，她說，因為明華園這個大家族緊密的情感以及公婆無私的愛護，讓她深受感動，因此，入戲班30年來，即使早成為當家小生，也總鞭策自己，要努力創新、不斷求進步。

孫翠鳳回顧當年說，一般拜師學藝要3年4個月才能出師，「但公婆不准，團裡沒人敢教我唱戲，更沒人敢教我練功，我生完大女兒回戲班後，開始趁每天天快亮，戲班人還在睡覺時偷偷地練，常常為了拉筋痛得哀哀叫，邊練邊哭，還要一手拉筋一手餵奶，因此，大女兒的襁褓歲月幾乎是越過奶瓶望者媽媽的眼淚成長的。」

外台「活戲」沒有劇本，是演員即興的表演，不過，因為孫翠鳳從小理解力很強，在沒機會上台時，她總是認真看戲，寫筆記，死纏爛打追著舞台上的前輩，把好的對白、歌詞都寫下來，背起來，加以運用。就連身段、水袖這些傳統戲曲特有的表演程式，也是偷偷觀察、練習。

歌仔戲裡常會演到3年1科出1個狀元，舞台10年出1個小生，但孫翠鳳心想，若不加緊進步，真等到10年，自己也不再是小生而是老生了，所以不僅在7年之內成為小生，而且是「三腳生」裡的第一小生，也就是戲班第一位。她說，雖然她曾因為台語講不好被笑，懷孕肚子沒藏好被觀眾識破，但她常告訴自己，出錯不應自卑，只是努力不夠，所以要往前看，繼續努力。即使被嘲笑，還是轉換心情繼續前進，「機會是留給準備好的人，但準備好只會有一次機會，還要再更好，才會有下一次機會。」

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