孫翠鳳在哪裡？無敵小生扮丑 戲迷急找人

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園總團挑戰禁忌演《散戲》，將本土文學作家洪醒夫得獎短篇小說改編搬上舞台，去年首演大成功，原本打算封箱3年，卻在「做戲的要散，看戲的不散」的情況下，應戲迷及各縣市文化局要求於今年9月重啟巡演，還獲得企業贊助直接購買門票、進入校園推出學生優惠券，培養了一群年輕戲迷。 《劍神呂洞賓》就是孫翠鳳無敵小生的典型。（明華園總團提供）

在《散戲》中擔綱演歌仔戲團女團主的孫翠鳳表示，《散戲》是第一次把歌仔戲班舞台上與舞台下的人生同時搬上舞台的一部戲，戲中戲的特色，演的是戲班人生，以及不同時代戲班人在舞台上演出歌仔戲的情景，不僅台下看戲的人感動，台上戲演自己歌仔戲生涯的演員們也「很有感」。 《白蛇傳》旦角孫翠鳳扮女性。（明華園總團提供）

能站上歌仔戲無敵小生的頂峰，來自於孫翠鳳生旦淨丑不設限、勇於挑戰新事物的特質。

孫翠鳳說，歌仔戲是很活潑的劇種，不像其他傳統戲劇行當分得很細，一個人只專精一個行當。「尤其像我們這樣一個靠歌仔戲生活的戲班，生、旦、淨、丑什麼行當都要學，因為什麼時候被派到什麼角色不知道，有時候還要『救場』。」 孫翠鳳在《散戲》淨角演包公。（明華園總團提供） 孫翠鳳在《馬車夫與大捕快》中扮丑角。（明華園總團提供）

偷學3年後，孫翠鳳得到《劉全進瓜》女主角的角色李翠蓮，扮小旦唱文戲；歌仔戲首度進入大學校園時，第一站到台大，專家學者台下齊聚，男主角塞車趕不及，演出前40分鐘，她被指派臨時「救場」，扮演明華園經典大戲《蓬萊大仙》第一男主角李玄，那時「孫翠鳳」是誰還沒人知道，第一次演小生，哭著上台，下戲繼續哭。「只因為導演知道我有做筆記、背戲的習慣，戲我很熟，但沒練基本功，不會打武戲，偏偏李玄有很多武打的套路，當年小生初體驗怎麼演完的，完全不記得，但團長給我75分！」

「救場」成功後開始演小生，花了很多時間放掉「女人」的一切，塑造了「小生」的形象，但孫翠鳳不以此自滿，於《獅子王》極力爭取首度挑戰由「小生」改扮「花臉」；於京劇魏海敏、豫劇王海玲聯演《白蛇傳》時，超炫白蛇傳跳蛇舞、玩變臉、耍長水袖，到處拜師學藝，合理融入其他藝術，增加歌仔戲的藝術面相。到了《何仙姑》，忽男忽女，小生變小旦、小旦變小生，情緒瞬間轉換不錯亂，則是來自電視、電影的訓練。

所有的角色嘗試，到了《散戲》傾巢演出，還首度挑戰一般傳統戲女演員不太被接受的扮花臉包公，因為臉太小，找不到適合的髯口，特別訂製髯口，但出場一開口就以氣勢壓倒全場了。

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