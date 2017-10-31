Selina生日願望好暖心 願Pinky沒有苦痛離開

〔記者陳慧玲／台北報導〕今天是Selina的36歲生日，一整天忙節目錄影，終於在生日結束前可以好好談談生日願望。 Selina生日願望不忘提愛犬。（華研提供）

Selina談到：「生日願望第一個希望我的家人、朋友、還有歌迷朋友們都可以很健康、很平安，有勇氣追求自己夢想，都很愛自己，愛這個地球。」

她又說：「第二個願望希望給我的小狗-愛犬Pinky，希望牠可以健康的再多陪我幾年，如果有一天牠要離開我的時間到了，我希望牠能很平靜，沒有痛苦離開。」

Selina說，吃了很多蛋糕，偶爾第二個願望也會期許明年新專輯會很成功，帶給大家不一樣的Selina。又說：「蛋糕的話，歌迷不同族群都會為我準備蛋糕，像我下車、在機場，到飯店她們都會幫我慶祝，今天節目組也特別幫我設計一個很漂亮蛋糕，就是我上次第一次表演長嘴壺造型翻糖蛋糕，很感人，我每個都有切，也都會嚐一口。不知道營養師是否知道我十月是壽星月，她最近跟我說，妳身體最近有點不開心，沒關係，妳就先吃妳想吃的，妳只要幫我記錄下來就好了。所以，十月我通通都是happy day。但我不擔心，反正我有專業營養師在，十一月再進入魔鬼地獄訓練就好了，我已經瘦了。」

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